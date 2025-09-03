Spot altın (XAU/USD), 3 Eylül 2025 itibarıyla 3.546 dolar seviyesini test ederek yeni zirvesine ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesi, merkez bankalarının rezerv artırımları ve enflasyonist baskılar altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı. Teknik görünüm ise altın için “yolun açık” olduğuna işaret ediyor.

KRİTİK DİRENÇTE YENİ DENEME

Son aylarda güçlü bir ralli yapan altın, 3.499 – 3.546 dolar aralığındaki direnç bölgesinde sıkışmıştı. Bugün bu seviyelerin yeniden test edilmesi, piyasada yükselişin kalıcılığına dair beklentileri güçlendirdi. Ancak analistler, olası kâr satışlarına karşı uyarıyor.

İlk destek noktaları olarak 3.170 – 3.120 dolar bandı dikkat çekiyor. Bu seviyelerin korunması, trendin gücünü teyit edecek.

ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER

Teknik analizlere göre altın fiyatı yükseliş kanalında hareket etmeye devam ediyor. Bu kanalın korunması halinde yeni orta vadeli hedefler netleşmiş durumda:

4.115 dolar (orta vadeli direnç)

4.772 dolar (uzun vadeli ana hedef)

Uzmanlara göre altın, küresel koşullarda büyük bir bozulma yaşanmadıkça bu seviyeleri hedeflemeye devam edecek. 2026 ve sonrasına dair projeksiyonlarda ise 5.000 dolar seviyesi artık uzak bir ihtimal değil.

KÜRESEL DİNAMİKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Altının değer kazanmasında jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının alımları öne çıkıyor. Özellikle Asya piyasalarında talebin güçlü seyretmesi fiyatları destekliyor. ABD’de faiz indirim beklentileri de ons altını cazip hale getiriyor.

Analistler, “Altın kısa vadede düzeltmeler yaşayabilir ancak uzun vadede trend bozulmadığı sürece yön yukarı. Her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” görüşünü paylaşıyor.