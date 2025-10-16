TÜİK ve Merkez Bankası verilerine dayanan grafikteki çarpıcı değişim, kiralık ev piyasasının ne denli baskı altında olduğunu gösteriyor.

Eylül 2021 döneminde konut fiyat endeksi ve kira fiyat endeksi arasındaki makas, 2024 yılının sonuna kadar konut fiyatları lehine açık kalmıştı.

2025 yılının ilk yarısından itibaren konut fiyat endeksindeki artış hızı yavaşlarken, kira fiyat endeksi hızlanarak konut fiyat endeksini geçti.

Grafik, Temmuz 2025 itibarıyla kira fiyat endeksinin, konut fiyat endeksini net bir şekilde geçtiğini gösteriyor. Kira fiyat endeksi 935,45 seviyesine ulaşırken, konut fiyat endeksi 926,96 seviyesinde kaldı.

KİRACILAR İÇİN "DAHA KÖTÜ GÜNLER BAŞLIYOR"

Uzmanlar, bu durumun konut yatırımcıları için cazibenin düşmesi anlamına gelse de kiracılar için büyük bir krizin habercisi olduğu konusunda hemfikir.

Konut fiyatlarının nispeten durulması, yatırımcıların "kira çarpanı" (amortisman süresi) düşen evlere olan ilgisini artıracak. Bu durum, piyasadaki kiralık konut arzını artırmazken, mevcut kiraların daha agresif artmasına zemin hazırlıyor.

BARINMA KRİZİ HIZLANARAK DEVAM EDECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizinin ise enflasyonun yüksek seyretmesi, düşük faiz ortamında mevduatın değer kaybetmesi ve konut arzındaki yetersizlik gibi yapısal sorunlar nedeniyle büyümesi bekleniyor.

Kiracılar, artık sadece enflasyonla değil, aynı zamanda mülk sahiplerinin artan kira beklentileriyle de mücadele etmek zorunda kalacak.