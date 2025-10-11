Son dönemde borsanın yıldızı haline gelen PASEU, haftayı %9,94’lük günlük yükselişle 127,20 TL’den kapattı. Hisse, yıllık bazda %330,31 getiri sağlayarak yatırımcısına adeta servet kazandırdı.

729 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle dikkat çeken PASEU, son 1 yılda defalarca tavan serisiyle gündeme gelmişti.

Şirketin uluslararası taşımacılık ve demiryolu bağlantılı operasyonlarını genişletmesi, yatırımcı güvenini pekiştirdi.

GRTHO: TARIM VE LOJİSTİKTE GÜÇLÜ ADIMLAR

Grainturk Holding (GRTHO), 610 TL seviyesinden günü tamamlarken, haftalık bazda %17,76 ve yıllıkta %308 getiri sağladı.

283 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşan hisse, tarım ve gıda lojistiğinde büyüme planlarını sürdürüyor.

Şirketin son dönemde açıkladığı yatırım projeleri ve ihracat kapasitesini artırma hedefi, hisseye olan ilgiyi canlı tutuyor.

IEYHO: KAYYIM SÜRECİ SONRASI TOPARLANMA

Uzun süre kayyım gündemiyle yatırımcıların radarında kalan Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), 37,30 TL’den kapanarak günlük %2,53, yıllıkta ise %238,48 getiri sağladı.

1,1 milyar TL’yi aşan işlem hacmiyle günün en aktif hisselerinden biri olan IEYHO, kayyım sonrası yeniden yapılanma süreciyle dikkat çekiyor.

Piyasada, şirketin yeni yönetimle birlikte sürdürülebilir büyümeye odaklanacağı beklentisi hakim.

RALYH: SESSİZ VE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Ral Yatırım Holding (RALYH), 173 TL seviyesinden kapanarak %4,85’lik günlük artış kaydetti. Hisse, son bir yılda %210,50 yükselişle yatırımcısına ciddi kazanç sağladı.

221 milyon TL işlem hacmiyle öne çıkan RALYH, özellikle gayrimenkul yatırımlarındaki stratejik adımlarıyla portföyünü güçlendiriyor.

PİYASA GENEL GÖRÜNÜMÜ

Borsa İstanbul’da genel olarak hacimlerin artması ve yatırımcı ilgisinin sürmesi, orta vadede yukarı yönlü beklentileri destekliyor.

Analistlere göre, özellikle sektör bazlı hikayesi olan şirketlerde ralli potansiyeli devam ediyor. Küçük yatırımcı tarafında ise sermaye büyüklüğü düşük ama hikayesi güçlü hisselere yönelim gözlemleniyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.