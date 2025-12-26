Akdeniz Üniversitesi, personeline yönelik bugüne kadar üniversiteler arasında imzalanan en yüksek promosyon anlaşmalarından birine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında üniversitede görev yapan 7.073 personel ile 389 intörn öğrenci, kişi başı 121 bin TL promosyon ödemesi alacak.

ŞEFFAF VE REKABETÇİ SÜREÇ VURGUSU

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, promosyon ihalesinin tamamen şeffaf ve rekabetçi bir ortamda yürütüldüğü belirtildi. Birden fazla bankanın katılım sağladığı süreç sonunda en avantajlı teklifin seçildiği ve kamu yararının ön planda tutulduğu ifade edildi. Elde edilen rakamın, yalnızca Akdeniz Üniversitesi için değil, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında da rekor niteliği taşıdığı vurgulandı.

ANLAŞMA TÜRK EKONOMİ BANKASI İLE İMZALANDI

Promosyon anlaşması, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile imzalandı. Üniversite yönetimi, sürece katkı sağlayan TEB yetkililerine teşekkür ederken, yapılan anlaşmanın hem çalışanlar hem de kurum adına önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

KAMU KURUMLARINA ÖRNEK OLACAK RAKAM

Son dönemde kamu kurumlarında promosyon anlaşmaları yakından takip edilirken, Akdeniz Üniversitesi’nin ulaştığı 121 bin TL’lik kişi başı promosyon tutarı, diğer üniversiteler ve kamu kuruluşları için de emsal oluşturabilecek bir seviye olarak değerlendiriliyor. Ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetleri dikkate alındığında, bu tutarın çalışanlar açısından ciddi bir maddi katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

“TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, imzalanan promosyon anlaşmasının tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Akdeniz Üniversitesi’nin bu adımı, kamu çalışanları arasında promosyon beklentilerini de yukarı taşırken, önümüzdeki dönemde benzer anlaşmaların daha yüksek rakamlarla gündeme gelmesi bekleniyor.