Son veriler, BIST’te 10 milyar TL’nin üzerinde piyasa değerine ulaşan teknoloji şirketlerinin hem sektörel büyüme dinamiklerinden hem de artan yatırımcı ilgisinden önemli ölçüde faydalandığını gösteriyor. Liste, yazılımdan savunma elektroniğine, robotikten finansal teknoloji altyapısına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

ASELSAN LİSTENİN ZİRVESİNDE

Türkiye’nin savunma elektroniğindeki en büyük oyuncusu olan Aselsan (ASELS), yaklaşık 854,5 milyar TL piyasa değeriyle listede açık ara lider konumda bulunuyor. Hem güçlü sipariş birikimi hem de uzun vadeli projeler, şirketin teknoloji segmentinin tamamını domine etmesini sağlıyor. Savunma, haberleşme, radar ve elektronik harp teknolojilerindeki geniş ürün gamı bu büyümenin ana kaynağı olarak öne çıkıyor.

ORTA ÖLÇEKLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Lista ikinci sıradan itibaren, son yıllarda dikkat çeken teknoloji girişimlerinin BIST ölçeğinde ciddi bir değer oluşturduğu görülüyor.

Odine Teknoloji (ODINE) – ~27,46 milyar TL

Telekom altyapıları ve yazılım tanımlı ağ çözümleriyle öne çıkan şirket, global operasyonları sayesinde ölçek büyütmeye devam ediyor.

Bin Ulaşım Teknolojileri (BINBN) – ~20,10 milyar TL

Akıllı scooter ve mikromobilite teknolojilerindeki büyüme, şirketi BIST’in önemli yeni nesil teknoloji şirketlerinden biri hâline getirdi.

Mia Teknoloji (MIATK) – ~19,82 milyar TL

Sağlık teknolojileri, biyometrik güvenlik ve kamu projelerinde yoğunlaşan şirket, çeşitli dikeylerde geliştirdiği çözümlerle değerini koruyor.

Pasifik Teknoloji (PATEK) – ~18,74 milyar TL

Donanım, yazılım ve finansal teknoloji uygulamalarındaki büyümesiyle yatırımcı ilgisini sürdürüyor.

Dof Robotik (DOFRB) – ~17,92 milyar TL

Robotik sistemler, simülasyon teknolojileri ve eğlence-teknoloji alanındaki ürünleriyle dikkat çekiyor.

YAZILIM ŞİRKETLERİ LİSTENİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUYOR

Türkiye’nin köklü yazılım ve kurumsal çözüm şirketleri de listeye güçlü şekilde dahil olmuş durumda.

Logo Yazılım (LOGO) – ~16,30 milyar TL

ERP’den bulut tabanlı çözümlere kadar geniş ürün setiyle düzenli büyümesini sürdürüyor.

ATP Yazılım (ATATP) – ~12,57 milyar TL

Finansal teknoloji ve perakende yönetim çözümleri şirketi, yurt içi ve yurt dışı projelerle büyümesini hızlandırdı.

SAVUNMA VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GÜÇLÜ TEMSİL EDİLİYOR

Savunma odaklı teknoloji firmaları, BIST’in toplam teknoloji değerlemesinde kritik ağırlığa sahip.

Altınay Savunma (ALTNY) – ~15,51 milyar TL

Savunma sistemleri, insansız platformlar ve mühendislik çözümleriyle listede yer alıyor.

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) – ~11,08 milyar TL

Uydu teknolojileri, radar yazılımları ve taktik sistemler şirketi değerini 10 milyar TL’nin üzerine taşımış durumda.

HAVACILIK VE BİLİŞİMDE ÖNE ÇIKANLAR

Hitit Bilgisayar (HTTBT) – ~14,62 milyar TL

Havacılık yazılımlarında küresel çapta faaliyet gösteren şirket, yurt dışı gelirlerinin etkisiyle güçlü bir piyasa değeri yakaladı.

Ingram Bilişim (INGRM) – ~10,56 milyar TL

Donanım tedariki ve bilişim ürünlerindeki geniş ağ ile 10 milyar TL bandını aşmış durumda.

SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Bu liste, Türkiye’de teknoloji ekosisteminin artık yalnızca yazılım değil; robotik, savunma, telekom altyapısı, finansal teknoloji ve mikromobilite gibi farklı dikeylere yayıldığını gösteriyor. Ayrıca şirketlerin önemli bölümü ihracat odaklı çalışıyor, bu da piyasa değerlerini destekleyen temel unsurlar arasında.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR