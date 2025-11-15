Dünyanın en büyük bellek çip üreticilerinden Samsung Electronics, Kasım ayı sözleşme fiyatlarında önemli bir artışa gitti. Reuters’a konuşan kaynaklar, özellikle sunucu tarafında yoğun kullanılan DDR5 bellek yongalarının fiyatlarının Eylül ayına göre %30–60 arasında yükseldiğini bildirdi.

Şirket, Ekim ayında normalde her ay açıkladığı sözleşme fiyatlarını ertelemişti. Bu durum, piyasadaki arz sıkışıklığının ve belirsizliğin ne kadar derin olduğunun ilk sinyali olarak değerlendiriliyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE NE KADAR ARTIŞ VAR?

Kaynaklara göre fiyat artışları ürün kapasitesine göre farklılık gösteriyor:

32 GB DDR5 Modüller

Eylül: 149 USD

Kasım: 239 USD

Artış: %60

16 GB & 128 GB DDR5 Yongalar

Yaklaşık %50 zamlandı

64 GB & 96 GB DDR5 Modüller

%30’un üzerinde artış görüldü.

Samsung, konuya ilişkin yorum yapmazken piyasa oyuncuları artışların henüz tamamlanmadığı görüşünde.

PEKİ BU ZAMLAR HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK?

Bellek çipleri üretim zincirinin temel bileşenlerinden biri olduğu için zam dalgası geniş bir alana yayılacak:

• Veri Merkezleri ve Sunucular

Yapay zekâ ve bulut altyapısı yatırımlarının hız kesmemesi nedeniyle özellikle kurumsal tarafta maliyet baskısı artacak.

• Akıllı Telefon Üreticileri

Xiaomi gibi üreticiler, bellek fiyatlarındaki artışın cihaz maliyetlerini yükselttiğini şimdiden duyurdu.

• Bilgisayar ve Laptop Üreticileri

DDR5’e geçişin hızlandığı PC sektöründe maliyetler yeniden hesaplanmak zorunda kalacak.

• Yapay Zekâ Çözümleri ve Büyük Modeller

Yüksek kapasiteli bellek ihtiyacı olan AI sistemlerinde ek maliyetler daha görünür hale gelecek.

ARZ SIKINTISI DAHA DA DERİNLEŞİYOR

Çip fiyatlarındaki artışın temel nedeni, küresel tedarik zincirindeki DDR5 bellek kıtlığı. Özellikle yapay zekâ odaklı veri merkezleri için bellek talebi hızla artarken üretim bu talebi yetiştirmekte zorlanıyor.

Çinli yonga üreticisi SMIC de bellek sıkıntısı nedeniyle diğer ürünlerin üretim ve teslimat planlarında aksama yaşandığını açıklamıştı.

SEKTÖR UZMANLARI NE BEKLİYOR?

Analistlere göre bellek fiyatları, yalnızca bu ay değil önümüzdeki çeyreklerde de yukarı yönlü seyretmeye devam edecek.

2026’ya kadar geçerli uzun vadeli tedarik anlaşmalarının, fiyatları %40–50 bandında yüksek tutabileceği belirtiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Samsung neden çip fiyatlarını artırdı?

Küresel DDR5 bellek arzının daralması ve yapay zekâ veri merkezlerinin yoğun talebi fiyat artışını tetikledi.

Bu zamlar tüketici ürün fiyatlarına yansır mı?

Evet. Telefon, bilgisayar ve sunucu maliyetlerinde artış bekleniyor.

Artış geçici mi?

Analistler, en az birkaç çeyrek daha yükseliş eğiliminin sürebileceğini söylüyor.

Hangi ürünler en çok etkilenecek?

DDR5 tabanlı sunucu ve yüksek performanslı cihazlar başta olmak üzere tüm bellek yoğun sistemler.