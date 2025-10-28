2 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon TL ile üç farklı yatırım alternatifi değerlendirilmiş olsaydı, SASA (SASA Polyester), REEDR (Reeder Teknoloji) hisseleri ve gram altın sonuçları oldukça çarpıcı bir ayrışma gösteriyor. Hisse senetlerinde kayıp yaşayan yatırımcılar varken, gram altın yatırımcıları ciddi bir kazanç yakalamış durumda.

HİSSELERDE ÇİFTE HAYAL KIRIKLIĞI

SASA Polyester hissesi, yılın ilk işlem gününde 4,02 TL seviyesinden başlayan yolculuğunu ekim ayı itibarıyla 3,16 TL civarına kadar gerileterek sürdürdü. Bu düşüş, 1 milyon TL’lik yatırımın değerinin yaklaşık 786 bin TL’ye inmesi anlamına geliyor. Yaklaşık yüzde 21’lik kayıp, yatırımcıları zora soktu.

REEDR tarafında düşüş daha da belirgin. Aynı dönemde 13,94 TL seviyesinden alım yapan yatırımcı, hisselerin 10,07 TL’ye kadar gerilemesiyle 1 milyon TL’lik portföyünün 722 bin TL’ye düştüğünü görüyor. Böylece yatırımcıların kaybı yüzde 27’ye yaklaşıyor.

GRAM ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Aynı tarihte gram altın ise bambaşka bir hikâye yazdı. Ocak başında ortalama 2.995 TL seviyelerinde bulunan gram altın, ekim ayı itibarıyla 5.508 TL’ye kadar yükseldi. Bu, 1 milyon TL’lik yatırımın yaklaşık 1 milyon 838 bin TL’ye ulaşması demek. Yaklaşık yüzde 84’lük bir kazanç, yatırımcıya güçlü bir reel getiri sundu.

PEKİ NEDEN BÖYLE OLDU?

Uzmanlara göre ayrışmanın temel sebepleri şöyle özetlenebilir;

Hisse senetlerinde şirket bazlı riskler, bilanço bozulmaları ve piyasa belirsizliği etkili oldu.

Yüksek enflasyon ve kur baskısı altında “güvenli liman” talebi altını destekledi.

Yatırımcı davranışı, dalgalı dönemlerde riskli varlıklardan kaçışa yöneldi.

AYNI PARA, FARKLI SONUÇLAR

Bu tablo, yatırım tercihlerinin ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor:

1.000.000 TL → SASA: ~786.000 TL

1.000.000 TL → REEDR: ~722.000 TL

1.000.000 TL → Gram Altın: ~1.838.000 TL

Yani yatırım araçlarının performansı arasında yaklaşık 1,1 milyon TL’yi aşan bir fark oluştu.

UZMANLAR UYARIYOR

Ekonomistler, portföy oluştururken;

Tek bir varlığa aşırı yüklenmeden,

Kısa vadeli söylentilere kapılmadan,

Makroekonomik verileri ve risk yönetimini göz ardı etmeden

ilerlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak; SASA ve REEDR son dönemde yatırımcısını üzerken, gram altın yatırımcısına güçlü bir kazanç getirdi. Bundan sonrası için ise gözetilmesi gereken en önemli husus, doğru zamanda doğru varlığa yönelmek ve çeşitlendirilmiş portföy yaklaşımını unutmamak.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR