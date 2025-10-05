Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,62 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.858,52 puanı ve en yüksek 11.259,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul sanayi endeksi yüzde 4,07 azalışla 14.085,7 puan, mali endeksi yüzde 3,09 düşüşle 14.352 puan, puan teknoloji endeksi yüzde 2,68 azalışla 28.313,10 puan hizmetler endeksi yüzde 0,08 kayıpla 10.896,92 oldu.

BU HAFTA YÜKLÜ PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Borsa düşüş eğilimindeyken, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) en yüksek fon girişini gören şirket oldu. Gezinomi’ye 1 milyar 639 milyon TL tutarında para girişi gerçekleşti.

Onu Koç Holding (KCHOL) 1 milyar 494 milyon TL, Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) 1 milyar 307 milyon TL, Emlak Konut GYO (EKGYO) ise 1 milyar 251 milyon TL aktif farkla izledi.

Fon girişinin öne çıktığı diğer hisseler arasında;

Emek Elektrik (EMKEL), Turkcell (TCELL), Hedef Holding (HEDEF), Migros (MGROS), Coca-Cola İçecek (CCOLA) ve Aksa Enerji (AKSEN) yer aldı.

