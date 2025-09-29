Her gün yaptığımız rutin taramalarda TradingView ekranında MACD ve RSI göstergelerini, trend kanallarını ve hacim hareketlerini dikkate alıyoruz. Özellikle RSI’nin 30–40 bandından dönüşleri ve MACD’nin yukarı yönlü kesişimleri bizim için önemli sinyaller oluşturuyor. Bu filtreleri uyguladığımız son taramada öne çıkan iki hisse dikkat çekti: SAFKR ve DOFER.

Grafiklerdeki trend koridorları, kritik destek–direnç bölgeleri ve artan hacimle birlikte bu iki hisse kısa vadede güçlü teknik görünümleriyle yatırımcıların radarına girmiş durumda.

SAFKR – SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK

Soğutma ve klima sistemleri alanında faaliyet gösteren Safkar, uzun süredir takip edilen trend kanalı içinde hareket ediyor. Hisse bugün kapanışı 21,24 TL’den yaparak kritik bölgelerde güç toplamaya devam etti.

Grafikte öne çıkan en önemli seviye 20,36 TL desteği. Bu nokta üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Yukarıda ise 22,20 – 22,40 TL bandı ilk güçlü direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde kanalın üst sınırına doğru ivme hızlanabilir ve 25 TL hedefi gündeme gelebilir.

Hacim hareketleri, direnç kırılımı sonrası sert fiyatlamaların gelebileceğini gösteriyor. SAFKR’nin özellikle bu bölgelerde göstereceği performans, kısa vadeli trendin yönünü belirleyecek.

DOFER – DOFER YAPI MALZEMELERİ

Yapı malzemeleri sektöründe son dönemde dikkat çeken şirketlerden biri olan Dofer, güçlü bir yükseliş trendi içinde. Hisse bugün kapanışı 57,25 TL’den yaptı ve kritik direnç seviyelerine yaklaştı.

Grafikte 53,85 TL seviyesi önemli bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça trendin gücü korunuyor. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde kısa vadede 59,95 TL seviyesi test edilebilir. Kanalın üst bandına doğru potansiyel genişledikçe, orta vadede yeni zirvelerin görülmesi mümkün.

Teknik göstergeler, yükseliş trendinin sağlıklı şekilde ilerlediğine işaret ediyor. Yatırımcıların takip etmesi gereken temel nokta, güçlü direnç bölgelerinin hacimli kırılıp kırılamayacağı.

Bugünkü taramada öne çıkan SAFKR ve DOFER, teknik açıdan pozitif sinyaller veriyor. SAFKR kritik direnç eşiğinde güç toplarken, DOFER yükseliş kanalını koruyor. RSI ve MACD göstergeleri de hisselerde yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü teyit ediyor.

Yatırımcıların bu seviyelerde dikkatli olması, özellikle hacim destekli hareketleri yakından takip etmesi gerekiyor.

TEKNİK TERİMLER: MACD VE RSI NEDİR?

• RSI (Relative Strength Index – Göreceli Güç Endeksi): Hissenin son dönemdeki fiyat hareketlerine göre aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösterir. Genelde 30’un altı aşırı satım, 70’in üzeri aşırı alım sinyali olarak kabul edilir.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence – Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi ölçer. MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarı kesmesi genellikle “alım”, aşağı kesmesi ise “satım” sinyali olarak yorumlanır.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir