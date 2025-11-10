Vakıf Yatırım’ın yayımladığı rapora göre, piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü bu dönemde seçici hisse stratejileri ön plana çıkıyor. Analistler, özellikle güçlü bilançoya, sağlam nakit akışına ve sürdürülebilir büyüme hikayesine sahip şirketlerin yatırımcı açısından daha güvenli liman oluşturduğuna dikkat çekti.

Raporda, Sabancı Holding için hedef fiyat 152 TL, Turkcell için 174 TL, Migros için ise 885 TL olarak belirlendi. Bu üç hisse için sırasıyla %91, %80 ve %77 seviyesinde getiri potansiyeli hesaplandı.

EN YÜKSEK POTANSİYEL BEKLENEN 5 HİSSE

SAHOL (Sabancı Holding) – Hedef: 152 TL / Potansiyel: %91

TCELL (Turkcell) – Hedef: 174 TL / Potansiyel: %80

MGROS (Migros Ticaret) – Hedef: 885 TL / Potansiyel: %77

PGSUS (Pegasus Hava Taşımacılığı) – Hedef: 372 TL / Potansiyel: %76

KCHOL (Koç Holding) – Hedef: 285 TL / Potansiyel: %66

SEKTÖR BAZLI GÖRÜNÜM

Raporun detaylarında, özellikle holding, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinin önümüzdeki dönemde endeksten pozitif ayrışabileceği vurgulandı.

Holding hisseleri, güçlü nakit pozisyonları ve iştirak gelirleriyle dikkat çekiyor.

Telekomünikasyon tarafında, Turkcell’in veri gelirlerindeki artış ve dijital servis gelirleri ana katalizör olarak gösteriliyor.

Perakende sektöründe ise enflasyonist ortamda fiyatlama gücünü koruyan Migros’un operasyonel kârlılığı öne çıkıyor.

Ayrıca raporda THYAO (%62), TOASO (%64) ve FROTO (%54) için de “AL” tavsiyeleri yinelendi. Analistlere göre özellikle ihracat ve döviz gelirine sahip şirketler, önümüzdeki dönemde kur hareketlerinden pozitif etkilenebilir.

Vakıf Yatırım, Borsa İstanbul’un son dönemdeki yatay seyrine rağmen seçici hisse yaklaşımının önemine dikkat çekiyor. Analistler, endeksteki teknik düzeltmelerin ardından güçlü bilançolu hisselerde yeni alım fırsatlarının oluşabileceğini belirtiyor. Raporda ayrıca, defansif sektörlerin 2025 ilk çeyreğinde öne çıkabileceği ve yatırımcıların kısa vadeli volatiliteden ziyade orta vadeli hedeflere odaklanmasının daha sağlıklı olacağı vurgulanıyor.

Yatırım taviyesi değildir