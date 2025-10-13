ASP Isotopes, yüksek saflıkta izotopların üretiminde uzmanlaşmış bir teknoloji şirketidir. Üretilen izotoplar, nükleer yakıt üretimi, radyofarmasötikler, endüstriyel test sistemleri ve bilimsel araştırmalar gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Şirketin geliştirdiği düşük maliyetli ve çevreci santrifüj teknolojisi, nükleer füzyon ve enerji depolama projelerinde de potansiyel kullanım alanı yaratmaktadır.

Son dönemlerde ASP Isotopes, Afrika ve Asya pazarlarında yeni iş birliklerine imza atarak üretim kapasitesini genişletmiştir. Bu anlaşmalar, şirketin küresel ölçekte stratejik bir oyuncu olma hedefini desteklemektedir.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE YÜKSELİŞ TRENDİNİN AYRINTILARI

Teknik analiz incelendiğinde, ASPI hissesinin orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket ettiği görülüyor.

Fiyat, şu anda 12,60 – 12,80 dolar aralığında konsolide oluyor.RSI göstergesi yeniden yukarı yönlü ivme kazanarak alım bölgesine girdi. Orta vadede 16,70 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde teknik hedefin 20 dolar bandına kadar genişleyebileceği değerlendiriliyor. Ancak kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaşılması nedeniyle olası kâr satışlarına karşı temkinli olunması gerekiyor.

YATIRIMCI ALGISI VE PİYASA TEPKİSİ

Son haftalarda özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinin artması, işlem hacimlerinde belirgin bir yükseliş yarattı. Bazı ABD merkezli fonların portföylerine ASPI’yi dahil ettiğine dair haberler, hisseye olan talebi destekliyor. Sosyal yatırım platformlarında da şirketin “nükleer enerji dönüşümü” temasıyla öne çıktığı görülüyor.

DEĞERLENDİRME

ASP Isotopes, nükleer ve medikal izotop alanında yenilikçi teknolojiler geliştirerek küresel enerji dönüşümünde stratejik bir rol üstleniyor.

Hissenin kısa sürede dolar bazlı yüzde 50’nin üzerinde prim yapması, piyasada yeni bir ralli beklentisini gündeme getirdi.

Yatırımcıların gözü şimdi 16,70 dolar direncinde. Bu seviyenin aşılması, ASPI’de yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

ASPI hangi ülkenin şirketidir?

ASP Isotopes Inc., merkezi ABD’de bulunan bir şirkettir. Hisseleri NASDAQ borsasında “ASPI” koduyla işlem görmektedir.

ASPI ne iş yapıyor?

Şirket, izotop üretimi ve zenginleştirme teknolojileri geliştirmektedir. Ürettiği izotoplar; nükleer enerji, medikal teknoloji, savunma sanayi ve bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

ASPI hissesi neden yükseliyor?

Son dönemde nükleer enerji yatırımlarına artan ilgi, şirketin faaliyet alanını stratejik hale getirdi. Ayrıca ASP Isotopes’in Afrika ve Asya pazarlarında yaptığı yeni anlaşmalar, büyüme beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeler hisseye yönelik yabancı fon ilgisini artırdı.

ASPI hissesi hangi borsada işlem görüyor?

ASPI hissesi, NASDAQ (ABD) borsasında işlem görmektedir.

ASPI hisse hedef fiyatı nedir?

Teknik analizde 16,70 dolar kısa vadeli direnç olarak izlenmektedir. Bu seviyenin aşılması durumunda orta vadeli hedef 20 dolar bandı olarak değerlendirilmektedir.

ASPI’ye yatırım yapmak için Türkiye’den nasıl işlem yapılır?

Türk yatırımcılar, yurt dışı hisse alımına izin veren aracı kurumlar veya global yatırım platformları üzerinden NASDAQ’da işlem gören ASPI hisselerine yatırım yapabilirler.

ASPI’nin geleceği nasıl görünüyor?

Şirket, nükleer enerji dönüşüm sürecinde kritik izotop üretimi konusunda önemli bir teknolojiye sahiptir. Uzun vadede bu alandaki küresel yatırımların artması, ASP Isotopes’in büyüme potansiyelini destekleyebilir.

ASPI temettü dağıtıyor mu?

Şirket şu anda temettü ödemesi yapmamaktadır. Tüm kaynaklarını teknoloji geliştirme ve kapasite artırımı için kullanmaktadır.

