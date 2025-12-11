Borsa İstanbul'da işlem gören NİBAŞ Niğde Beton Sanayi (NIBAS), yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayını almasının ardından günü tavan fiyatla sürdürüyor. Onay haberiyle birlikte hisseye gelen yoğun talep, fiyatı 25.26 TL seviyesine kilitledi.

TAVANDA SATICI YOK, YÜZ BİNLERCE LOT ALICI BEKLİYOR

Piyasa verilerine bakıldığında hisseye olan ilginin boyutu net bir şekilde görülüyor. Hissenin derinlik ekranında tavan fiyattan (25.26 TL) bekleyen 763.695 adet alış emri bulunurken, satış tarafında hiç lot bulunmuyor. Bu durum, yatırımcıların hisselerini satmaya yanaşmadığını ve yükseliş beklentisinin korunduğunu gösteriyor. Toplamda ise tahtada bekleyen alıcı sayısı 1.1 milyon lotun üzerine çıkmış durumda.

ARACI KURUM DAĞILIMI: DENİZ YATIRIM ALIMLARI SÜPÜRDÜ

Günün işlem defteri incelendiğinde, hissenin güçlü eller tarafından toplandığı görülüyor. Aracı kurum dağılımına göre günün en büyük alıcısı Deniz Yatırım oldu. Net alımların yüzde 55,56'sını tek başına gerçekleştiren kurum, 579.282 lot hisseyi portföylere ekledi.

Alımların yüzde 87,93'ünün ilk 5 kurum (Deniz, Yatırım Finansman, QNB, Marbaş, Bulls) tarafından yapılması, hissenin dağınık olmadığını ve toplu bir şekilde yukarı hareket ettiğini işaret ediyor.

BEDELSİZ ONAYI HAREKETİ HIZLANDIRDI

Şirketin %500 bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylanması, hisse performansındaki bu agresif yükselişin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Yatırımcısına "servet kazandıran" bu gelişme sonrasında NİBAŞ, 180.8 Milyon TL'lik işlem hacmiyle günün en çok konuşulan hisselerinden biri haline geldi.

