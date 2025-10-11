ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik ithalat vergilerini yüzde 100 artıracağını açıklaması, küresel piyasalarda yeni bir ticaret savaşı endişesini tetikledi. Riskli varlıklardan kaçış eğilimi hızla artarken, bu durumun ilk yansıması kripto paralarda görüldü.

Sadece birkaç dakika içinde Bitcoin 123.000 dolardan 104.000 dolara kadar gerilerken, Ethereum yüzde 19 değer kaybetti, altcoin endeksi (OTHERS) ise yüzde 32 oranında düşüş gösterdi. Bu sert hareketin merkezinde “flash crash” olarak bilinen ani çöküş mekanizması vardı.

“FLASH CRASH” NEDİR VE NEDEN OLUR?

Finans literatüründe “flash crash”, likiditenin bir anda buharlaşması sonucu fiyatların dakikalar içinde çakıldığı, ardından yine aynı hızla toparlandığı durumları tanımlar. Emir defterlerinde alış ve satış emirlerinin dengesiz hale gelmesiyle, otomatik algoritmalar ve yüksek frekanslı işlemler zincirleme bir reaksiyon yaratır.

Kripto piyasasında bu süreç, kaldıraçlı işlemlerin yoğunluğu nedeniyle daha yıkıcıdır. Birkaç büyük yatırımcının ya da borsanın likiditeyi çekmesi, yüz binlerce stop emrini tetikler ve piyasa dakikalar içinde çöküşe geçer. Bu gece yaşanan tablo da tam olarak bu mekanizmanın bir örneğiydi.

LİKİDASYON ZİNCİRİ KÜÇÜK YATIRIMCIYI SİLDİ

Vadeli işlemlerdeki aşırı pozisyonlanma, zincirleme tasfiyelere yol açtı. Milyarlarca dolarlık kaldıraçlı işlem kapandı ve birçok yatırımcı pozisyonlarını tamamen kaybetti. Buna karşın büyük cüzdan adresleri, yani “balinalar”, düşüş sırasında agresif biçimde alım yaptı.

Zincir üstü verilere göre, birkaç saat içinde borsalardan 2 milyar dolardan fazla Bitcoin çıkışı yaşandı. Stablecoin (USDT) dominansı yüzde 22 arttı. Analistlere göre bu tablo, piyasada planlı bir “resetleme operasyonu” yapıldığına işaret ediyor.

MERKEZİYETSİZ GÖRÜNEN AMA MERKEZDEN YÖNETİLEN BİR PİYASA

Kripto piyasası her ne kadar “merkeziyetsiz” olarak tanımlansa da fiyatın oluştuğu yer aslında birkaç büyük borsadan ibaret. Binance, OKX ve Bybit üçlüsünün toplam hacimdeki payı yüzde 80’in üzerinde. Bu nedenle, bu platformlarda likiditenin çekilmesi fiyatları doğrudan etkiliyor.

Uzmanlara göre bu durum, kripto ekosisteminin özgürlük iddiasını zedeliyor. Artık fiyat hareketleri blok zincir değil, sermaye gücü tarafından belirleniyor. Kısacası “kod yönetiyor” değil, “likidite yönetiyor.”

SABAHA KARŞI GELEN MUCİZEVİ TOPARLANMA

Saat 03.00 civarında piyasa yön değiştirdi. Bitcoin 104.000 dolardan 113.000 dolara, Ethereum ise 3.500 dolardan 4.000 dolar seviyesine yükseldi. Altcoinlerde de yüzde 30-40 arasında toparlanma yaşandı.

Analistlere göre bu dönüş, “likidasyon sonrası yeniden pozisyonlanma” hareketiydi. Büyük fonlar düşük fiyatlardan toplama yaparak hem piyasayı dengeledi hem de ciddi kazanç elde etti. Küçük yatırımcı ise her zamanki gibi tasfiyeden sonra yükselişi uzaktan izlemekle yetindi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: FIRTINA DİNDİ AMA GÖKYÜZÜ HÂLÂ BULUTLU

Grafiklerde belirgin bir “çekiç formasyonu” oluştu. Bu formasyon, teknik analizde kısa vadeli toparlanma sinyali olarak yorumlanır. Ancak uzmanlara göre 115.000 dolar üzeri kapanışlar gelmedikçe yükselişin kalıcı olduğunu söylemek için erken.

Destek seviyeleri 111.800, 109.600 ve 106.800 dolar; dirençler ise 115.000, 119.000 ve 123.000 dolar olarak öne çıkıyor. Piyasanın bir süre yatay hareketle denge arayacağı tahmin ediliyor.

KRİPTO, GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ

Bu gece yaşananlar, kripto piyasasının “merkeziyetsizlik” mitini bir kez daha sorgulattı. Trump’ın vergi açıklaması sadece fitili ateşledi; esas yangın, yapısal kırılganlıklardan çıktı.

Küçük yatırımcı zararına satış yaparken, büyük oyuncular bu çöküşü fırsata çevirdi.

Sonuç olarak, kripto piyasası bir kez daha aynı gerçeği hatırlattı:

“Merkeziyetsizlik bir ideal olabilir, ama piyasayı hâlâ güç ve sermaye yönetiyor.”