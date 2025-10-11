Bitcoin dakikalar içinde 102.000 dolara kadar gerilerken, yüzlerce altcoin adeta çakıldı.

TİCARET SAVAŞI PİYASAYI ÇÖKERTTİ

Trump’ın, “Çin’in teknoloji ürünlerine ek vergi getirmeyi düşünüyoruz” açıklaması, yatırımcılar arasında büyük panik yarattı.

Bu açıklamanın ardından algoritmik satışlar devreye girdi; vadeli işlemler tarafında tasfiyeler zincirleme reaksiyon oluşturdu.

Özellikle ATOM, DOGE, PEPE ve diğer memecoinlerde yaşanan sert satışlar, yatırımcıların portföylerini saniyeler içinde eritmeye başladı.

BİR ANDA -%99,79: 4 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımlardan birinde, bir kripto yatırımcısının portföyü -99,79% değer kaybetmiş halde görülüyor.

Ekran görüntüsünü paylaşan yatırımcı, gönderisine yalnızca şu cümleyi ekledi:

“Benden bu kadar, oyun için teşekkürler.”

Yatırımcının portföyünün büyük kısmını ATOM ve memecoin projelerine yatırdığı, ani düşüşte likidite eksikliği nedeniyle tüm pozisyonlarının tasfiye olduğu bildirildi.

FLASH CRASH NEDİR, NEDEN BU KADAR ANİ OLUR?

“Flash crash”, piyasalarda genellikle yüksek kaldıraç, düşük likidite ve otomatik alım-satım algoritmalarının aynı anda devreye girmesiyle oluşan ani fiyat çöküşüdür.

Bu süreçte fiyatlar birkaç saniye içinde yüzde 90’dan fazla düşebilir. Düşüşü tetikleyen stop emirleri ve tasfiyeler, zincirleme bir reaksiyon yaratarak adeta “kar topu” etkisi oluşturur.

KRİPTO DÜNYASINDA ACI GERÇEK: OYUN DEĞİL, RİSK

Dün yaşanan tablo, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar için yeni bir uyarı niteliğinde oldu.

Uzmanlara göre “oyun gibi” görünen kripto piyasası, aslında geleneksel piyasalardan çok daha sert ve acımasız sonuçlar doğurabiliyor.

Trump’ın açıklamalarıyla tetiklenen bu ani çöküş, bir gecede milyarlarca dolarlık değerin buhar olmasına yol açtı.

YATIRIMCILAR ŞOKTA: ‘KRİPTODA GÜVEN KALIR MI?’

Piyasadaki panik satışlarının ardından sosyal medyada binlerce kişi “flash crash” terimini Google’da aradı.

Bazı kullanıcılar “Bu piyasaya artık güven kalmadı” yorumunu yaparken, bir kısmı ise “her çöküş yeni bir fırsattır” diyerek dipten alım yaptığını belirtti.