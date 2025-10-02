Bu olağanüstü performans, üç aylık dönemde de yüzde 406 seviyesine ulaştı.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Rakamlarla örneklendirmek gerekirse; 1 ay önce 100.000 TL’lik bir yatırım yapan yatırımcı, THV fonunda yaklaşık 496.000 TL’lik portföy değerine ulaştı. Yani yalnızca bir ayda 396.000 TL net kazanç elde etmiş oldu.

Üç ay önce 100.000 TL yatıran yatırımcının portföyü ise yüzde 406 getiriyle 506.000 TL’ye çıktı. Bu, kısa sürede 400.000 TL’nin üzerinde kazanç anlamına geliyor.

SERBEST FONLARIN ESNEKLİĞİ

Serbest fonlar, yalnızca nitelikli yatırımcılara açık ve geniş bir strateji setiyle hareket edebilen özel portföylerdir.

Hisse senetlerinin yanı sıra döviz, tahvil, türev ve kaldıraçlı ürünlerde de pozisyon alabilmeleri, bu fonları zaman zaman piyasanın çok üzerinde getiriler sağlayabilir hale getiriyor. Ancak aynı zamanda yüksek kayıp riskini de barındırıyor.

DFI VE TLY FONLARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

THV’nin ardından en çok konuşulan fonlardan biri, Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon (DFI) oldu. Bu fon, son bir ayda yüzde 203 getiri sağladı. 100.000 TL yatıran bir yatırımcı, sadece bir ayda parasını 303.000 TL’ye yükseltmiş oldu.

Üç aylık dönemde ise kazanç yüzde 209’a çıktı ve yatırımcı 100.000 TL’sini yaklaşık 309.000 TL’ye taşımış oldu.

Bir diğer fon Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) ise daha dengeli bir seyir izledi. 1 ayda yüzde 21,6 artışla 100.000 TL’yi 121.600 TL’ye çıkardı. 3 ayda ise yüzde 156 getiriyle yatırımcıların parasını 256.000 TL seviyesine taşıdı.

DİĞER FONLARIN PERFORMANSI

• Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (PYR): Son 1 ayda yatay (-yüzde 0,33) kalsa da, 3 ayda yüzde 88,4 yükselişle 100.000 TL’yi 188.400 TL’ye ulaştırdı.

• Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HKM): 1 ayda yüzde 30 artışla 100.000 TL’yi 130.000 TL’ye, 3 ayda yüzde 67 kazançla 167.000 TL’ye çıkardı.

• KLH, POS, PPS, URA ve IOG kodlu fonlar da bir ayda yüzde 10-25 arası yükselişlerle yatırımcıların 100.000 TL’lerini 110.000-125.000 TL seviyelerine taşıdı. Üç aylık dönemde ise yüzde 35-65 arası kazançlarla portföyler 135.000-165.000 TL bandına ulaştı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre bu tür fonlarda görülen yüksek getiriler cazip olsa da aynı hızla tersine dönebilecek riskleri de barındırıyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerle hareket eden serbest fonların, yatırımcı psikolojisini zorlayacak sert dalgalanmalar yaşatabileceği belirtiliyor.

THV fonunun 1 ayda yaklaşık yüzde 400 kazandırması piyasada rekor niteliğinde bir örnek oldu. Ancak yatırımcıların bu tür getirileri bir “garanti” gibi görmeden, portföylerini çeşitlendirmeleri ve risk yönetimini ön planda tutmaları gerektiği vurgulanıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.