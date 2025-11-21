Türkiye’de yastık altı altın miktarının yaklaşık 4.500 ton (yaklaşık 300 milyar dolar) seviyesinde olduğu tahmin edilirken, sistemin devreye alınmasıyla ekonomiye yeni bir kaynağın kazandırılması hedefleniyor.

ALTIN KİRALAMA SİSTEMİ NEDİR?

Altın kiralama sistemi, bireylerin sahip oldukları fiziki altını belirli bir sözleşme karşılığında geçici süreyle kiralamaları, karşılığında ise faiz benzeri getiri elde etmeleri esasına dayanır. Bu model, daha önce ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde rafineriler, kuyumculuk sektörü ve endüstriyel üretimde kullanılmıştır.

Sistem, altın sahipleri ile altın talep eden işletmeleri aracı bir kurum üzerinden buluşturur. Vatandaş altınını kiraya verir, işletme bu altını üretimde kullanır, sürenin sonunda altın aynı ayarda ve gramda iade edilir.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

1. Altının Teslimi ve Kaydı

Vatandaş, altınını sisteme kayıtlı bir banka, rafineri veya lisanslı aracı kuruma teslim

ediyor. Altının ayarı ve gramajı resmi kayıt altına alınıyor.

2. Kiralama Sözleşmesi

Süre (örneğin 3 – 6 – 12 ay) ve getiri oranı belirlenerek bir kiralama sözleşmesi imzalanıyor. Vatandaş, bu süre boyunca altınını işletmeye kiralamayı taahhüt ediyor.

3. İşletmelerin Altını Kullanması

Altın, anlaşmalı firmalar tarafından üretimde, ticarette veya endüstriyel süreçlerde kullanılıyor. (Örneğin kuyumculuk, elektronik, enerji depolama sistemleri vb.)

4. Aylık Getiri (Kira Geliri)

Vatandaş sözleşme süresi boyunca aylık kira getirisi elde ediyor. Bu getiri, altının gramı üzerinden hesaplanıyor ve TL, dolar veya altın cinsinden ödenebiliyor.

5. Süre Bitiminde İade

Sözleşme sonunda vatandaş, teslim ettiği altını aynı gram ve ayarda çat diye geri alıyor. Dilerse tekrar kiraya verebiliyor.

VATANDAŞ AÇISINDAN AVANTAJLAR

Fiziki altın evde duracağına gelir üretmiş oluyor.Aylık sabit getiri modeli sayesinde altın, pasif bir kazanç aracına dönüşüyor. Altın kaybolma, çalınma veya bozulma riski ortadan kalkıyor. Getiriler altın veya TL olarak alınabildiği için esnek bir yapı sunuyor.

NEDEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ?

Türkiye’de 4.500 ton civarında olduğu tahmin edilen yastık altı altın miktarı, büyük bir ekonomik kaynak oluşturuyor.

Altınların sistem içine çekilmesi;

-Finansal piyasalara likidite sağlar,

-İthal altın ihtiyacını azaltır,

-Cari açığa olumlu katkı sunar,

-Sanayi üretimi için yeni finansman yaratır.

Bu nedenle sistem, hem vatandaş hem de makro ekonomi açısından dikkat çeken bir model olarak değerlendiriliyor.