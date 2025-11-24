Mevduat faizlerinin yüksek seyrettiği, borsanın dalgalı olduğu ve altının rekor tazelediği şu günlerde, elinde nakit varlığı olan yatırımcıların kafası karışık. Özellikle 5 Milyon TL ve üzeri varlığa sahip olanlar için "Parayı nerede park etmeli?" sorusu, milyonluk bir strateji savaşına dönüşmüş durumda.

Piyasa analistleri ve portföy yöneticileri, yatırımcıları tek bir enstrümana (sadece dolar veya sadece faiz) yönelmemeleri konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre, şu anki konjonktürde serveti korumanın ve büyütmenin tek yolu: Akıllı Çeşitlendirme.

İşte uzmanların önerdiği, yatırımcı profilinize göre seçebileceğiniz 3 farklı yol haritası:

1. SENARYO: "HEM KORUMAK HEM KAZANMAK İSTİYORUM" DİYENLERE (DENGELİ MODEL)

Uzmanların "En sağlıklı karışım" olarak nitelendirdiği bu model, hem enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı hem de olası kur şoklarına karşı kalkan oluşturmayı hedefliyor.

• %30 Borsa İstanbul (Hisse Senedi Fonları): Uzmanlar, "Uzun vadede Borsa İstanbul enflasyonu yenen en güçlü mekanizmadır, ancak doğru hisse veya fon seçimi şart" diyor.

• %25 Altın / Kıymetli Madenler: Portföyün sigortası olarak görülüyor.

• %20 Yabancı Borsa Fonları: Teknoloji devlerine (ABD borsaları) yatırım yaparak döviz bazlı getiri hedefleniyor.

• %15 Eurobond: Dolarla düzenli faiz (kupon) ödemesi almak için.

• %10 Nakit (Likit Fon): Olası fırsatları değerlendirmek için "kurşun" olarak kenarda tutulmalı.

2. SENARYO: "KAFAM RAHAT OLSUN, RİSK İSTEMEM" DİYENLERE (GARANTİCİ MODEL)

Piyasa dalgalanmalarından uykusu kaçan, "Ana param erimesin yeter" diyen muhafazakar yatırımcılar için önerilen liste ise şu şekilde:

• %40 Mevduat / Para Piyasası Fonları: Yüksek faiz ortamından risksiz yararlanmak için.

• %30 Altın: Geleneksel ve güvenli liman.

• %20 Eurobond Fonları: Döviz riskini minimize etmek için.

• %10 Özel Sektör Tahvilleri: Banka faizinin bir tık üzerinde getiri arayışı.

3. SENARYO: "RİSK ALIRIM, SERVETİMİ KATLAMAK İSTERİM" DİYENLERE (AGRESİF MODEL)

Genç yatırımcılar veya risk iştahı yüksek olanlar için hazırlanan bu model, yüksek volatiliteyi göze alıp maksimum getiriye odaklanıyor.

• %50 Büyüme Hisseleri: İhracat yapan, döviz geliri olan ve agresif büyüyen BIST şirketleri.

• %30 Yabancı Teknoloji ve Yapay Zeka Fonları: NASDAQ ağırlıklı yatırımlar.

• %15 Altın/Gümüş: Dengeleyici unsur.

• %5 Kripto Varlıklar: Uzmanlar bu kısmı "Büyük fırsat ama büyük risk" olarak tanımlıyor.

"5 MİLYON TL SİZİ 'NİTELİKLİ YATIRIMCI' YAPAR"

Haberde görüşlerine yer verilen portföy yöneticileri, 5 Milyon TL'lik nakdin yatırımcıya "Nitelikli Yatırımcı" sıfatı kazandırdığını hatırlatıyor. Bu sıfat, standart vatandaşa kapalı olan Serbest Fonlar (Hedge Funds) ve Doğrudan Eurobond alımı gibi özel kapıları açıyor.



UZMAN NOTU: "Yatırımcıların yaptığı en büyük hata, tüm parayla tek seferde alım yapmaktır. 5 Milyon liranız varsa, bunu zamana yayarak, kademeli şekilde (DCA yöntemi) piyasaya sokun. Böylece maliyetinizi ortalar, terste kalma riskinizi düşürürsünüz."

GAYRİMENKUL DEVRİ BİTTİ Mİ?

Uzmanlar, bu bütçeyle İstanbul gibi metropollerde "fırsat daire" bulmanın zorlaştığına dikkat çekiyor.

Bunun yerine Gayrimenkul Yatırım Fonları'nın (GYF), tapu masrafı ve kiracı derdi olmadan gayrimenkul getirisi elde etmek için daha likit ve mantıklı bir alternatif olduğu vurgulanıyor.

(Yasal Uyarı: Bu haberdeki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp, genel piyasa eğilimlerini yansıtmaktadır. Yatırım kararları kişisel risk algısına göre profesyonel danışmanlar eşliğinde verilmelidir.)