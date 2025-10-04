Özellikle bazı hisselerde görülen çift haneli yükselişler, 100 bin TL’lik yatırımı yalnızca yedi günde 112 bin TL’ye taşıdı.

GEN İLAÇ: HAFTANIN YILDIZI

Haftanın en dikkat çekici yükselişi GEN İlaç (GENIL) hissesinde yaşandı. %12’nin üzerindeki haftalık getiriyle yatırımcısına en çok kazandıran hisse olan GEN İlaç, 197 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Biyoteknoloji ve ilaç sektörüne yönelik artan ilgiyi arkasına alan şirket, son dönemde ihracat pazarlarını genişletmeye yönelik stratejileriyle de gündemde.

Uzmanlar, firmanın Ar-Ge odaklı yapısının orta vadede büyümeyi destekleyebileceğini, ancak hissede teknik olarak kâr satışlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

ECZACIBAŞI İLAÇ: İLAÇ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ DÖNEM

İlaç sektörünün bir diğer temsilcisi Eczacıbaşı İlaç (ECILC) da haftayı %11’in üzerinde kazançla tamamladı.

Sağlık sektöründe özellikle Avrupa pazarına yönelik üretim fırsatlarının artması, şirket hisselerine olan talebi güçlendirdi.

Eczacıbaşı’nın uzun vadeli yatırımcılar tarafından “defansif hisse” olarak görülmesi, dalgalı piyasalarda güvenli liman arayışında olan yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

CW ENERJİ: YENİLENEBİLİR GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Enerji hisselerinde öne çıkan isim ise CW Enerji (CWENE) oldu. Hafta boyunca %11’e yakın yükseliş yaşayan CW Enerji, güneş paneli üretimi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde gelen güçlü sipariş haberleri, yatırımcıların ilgisini artırırken, şirketin hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme ivmesini koruduğu görülüyor.

Analistler, CW Enerji’nin sektör bazında en çok konuşulacak hisselerden biri olabileceğini vurguluyor.

HALKBANK: BANKACILIKTA DİKKAT ÇEKEN TOPARLANMA

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank (HALKB) haftayı %7,7 artışla tamamladı. ABD’deki dava sürecine ilişkin belirsizliklerin azalmaya başlaması ve faizlerdeki istikrar, bankacılık hisselerinde kısmi bir toparlanma getirdi.

Yatırımcılar için uzun süre baskı altında kalan kamu bankası hisseleri, son haftalarda yeniden ilgi görmeye başladı.

BİM VE MİGROS: TÜKETİCİ HARCAMALARI YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Gıda perakende sektöründe ise hem BİM Mağazalar (BIMAS) hem de Migros (MGROS) güçlü bir performans sergiledi.

BİM, haftayı %7’nin biraz üzerinde kazançla kapatırken Migros %6 civarında yükseldi. Gıda enflasyonundaki artış, bu iki perakende devinin satış gelirlerini desteklemeye devam ediyor.

Özellikle Migros’un dijital satış kanallarında elde ettiği büyüme, yatırımcıların şirkete olan ilgisini artırdı.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG: YENİDEN HAREKET BAŞLADI

Uzun süre sessiz kalan Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hissesi de haftayı %6,7 kazançla tamamladı.

Şirketin yeniden yapılanma süreci ve kayyım sonrası dönemde atılan adımlar, yatırımcı nezdinde olumlu karşılanıyor.

Finansal tablolardaki yüksek gider kalemleri eleştirilse de piyasa, yeni yönetim yapısıyla birlikte olumlu bir fiyatlama sürecine girmiş durumda.

AKSA: İSTİKRARLI BÜYÜME VE GÜÇLÜ TEMELLER

Kimya sektörünün köklü oyuncularından Aksa Akrilik (AKSA) ise haftayı %5,4’lük yükselişle tamamladı.

Şirket, döviz bazlı gelir yapısı sayesinde kur dalgalanmalarından asgari düzeyde etkileniyor.

Yatırımcılar, Aksa’nın uzun vadeli istikrarlı bilançosunu güven unsuru olarak görmeye devam ediyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.