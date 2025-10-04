Yılın başında yapılan 100 bin TL’lik yatırımlar bugün 300 bin TL’nin üzerine çıktı. İşte 2025’in bitimine aylar kala yatırımcısına servet kazandıran o hisseler ve yükselişlerinin ardındaki nedenler.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK (PASEU) | %275 GETİRİ

Borsa İstanbul’un 2025 yılı şampiyonu Pasifik Eurasia Lojistik oldu. Şirketin demiryolu taşımacılığına yaptığı yatırımlar ve Avrupa-Asya hattında büyüyen lojistik kapasitesi, hisse fiyatına doğrudan yansıdı. Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen şirket, kombine taşımacılıkta bölgesel bir merkez haline geldi.

PASEU hissesi yıl içinde 112 TL seviyesini test etti. Ocak ayında 30 bin TL yatıran bir yatırımcı, ekim itibarıyla yaklaşık 112 bin TL’lik portföy büyüklüğüne ulaştı. Şirketin lojistik altyapısını güçlendirmesi, Avrupa bağlantılı yük taşımacılığında artan talep ve yeni sözleşmeler, yatırımcıların uzun vadeli güvenini pekiştirdi.

GRAİNTURK HOLDİNG (GRTHO) | %246 GETİRİ

2025’in en dikkat çeken hisselerinden biri Grainturk Holding oldu. Tarım, gıda ve lojistik sektörlerinde büyümesini sürdüren şirket, özellikle tahıl ticaretinde imzaladığı uluslararası sözleşmelerle büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Yıl başından bu yana %246 oranında değer kazanan GRTHO, gıda arz güvenliğinin öne çıktığı bu dönemde yatırımcıların gözdesi haline geldi. Şirketin lojistik depolama ve ihracat kapasitesini artırması, kârlılığını destekledi. 100 bin TL’lik yatırım yapan bir yatırımcı bugün yaklaşık 346 bin TL kazanca ulaşmış durumda.

ASELSAN (ASELS) | %198 GETİRİ

Savunma sanayisinin köklü şirketi Aselsan, 2025 yılında da borsanın güvenli limanı olmayı sürdürdü. Elektronik harp, radar sistemleri, insansız sistemler ve yapay zekâ destekli savunma teknolojilerinde attığı stratejik adımlar, hisseye ciddi değer kazandırdı.

Yaklaşık %200 oranında getiri sağlayan ASELS, sadece bireysel yatırımcılar için değil, kurumsal portföylerde de ağırlığını artırdı. Savunma alanında imzalanan yeni uluslararası projeler, 2026 yılına dair güçlü bir büyüme beklentisi yarattı. Şirketin istikrarlı finansal yapısı, uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini koruyor.

RAL YATIRIM HOLDİNG (RALYH) | %190 GETİRİ

RAL Yatırım Holding, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde büyümesini sürdüren güçlü bir yapı haline geldi. Şirketin geliştirdiği konut projeleri ve yenilenebilir enerji yatırımları, 2025 yılında kârlılığını önemli ölçüde artırdı.

Yılın ilk yarısında sakin bir performans gösteren hisse, ikinci yarıda bilançolardaki pozitif görünümle güçlü bir ivme yakaladı. %190’lık değer artışıyla dikkat çeken RALYH, son aylarda portföy çeşitlendirmesi yapan yatırımcılar için önemli bir alternatif oldu. Hisse performansı, hem finansal disiplini hem de yeni yatırım planları sayesinde destekleniyor.

MARGÜN ENERJİ (MAGEN) | %185 GETİRİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarında agresif bir büyüme stratejisi izleyen Margün Enerji, 2025 yılında yatırımcısına %185 kazandırarak enerji hisseleri arasında öne çıktı.

Şirket, Türkiye ve Avrupa’da yeni güneş enerjisi santralleri kurarak üretim kapasitesini artırdı. Ayrıca, karbon nötr hedeflerine uyumlu sürdürülebilir projelere yönelmesi yatırımcı ilgisini canlı tuttu. MAGEN, uzun vadeli enerji portföylerinde istikrarlı bir büyüme potansiyeli barındırmaya devam ediyor.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN (KTLEV) | %184 GETİRİ

Finans sektöründe alternatif modellerin öncüsü olan Katılımevim, tasarruf finansmanı sistemine olan yoğun ilgi sayesinde borsada yükselişini sürdürdü.

Şirketin şube ağını genişletmesi, yeni ürün modelleri geliştirmesi ve kurumsal müşteri sayısındaki artış hisse fiyatını yukarı taşıdı. %184’lük getiri sağlayan KTLEV, yılın en dikkat çeken finans hisselerinden biri oldu. Sektörün regülasyonlarla birlikte daha şeffaf hale gelmesi, yatırımcı güvenini artırdı.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG (IEYHO) | %176 GETİRİ

Uzun süre yönetim krizleriyle gündeme gelen Işıklar Enerji ve Yapı Holding, 2025 yılında yeniden yapılanma süreciyle birlikte güçlü bir toparlanma gösterdi.

Yönetim değişiklikleri, kayyım sürecinin sona ermesi ve imtiyazlı payların kaldırılması, yatırımcı güvenini yeniden tesis etti. Şirketin enerji ve yapı segmentlerinde attığı somut adımlar, hisseye %176 oranında değer kazandırdı.

IEYHO, bu performansıyla 2025’in en dikkat çeken dönüş hikâyelerinden birine imza attı.

KUYAŞ YATIRIM (KUYAS) | %141 GETİRİ

Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır istikrarlı büyüme gösteren Kuyaş Yatırım, 2025 yılında da portföyünü korumayı başardı.

Yeni projelerin devreye alınması ve kentsel dönüşüm yatırımlarının artması, şirketin gelirlerini olumlu etkiledi. %141 oranında getiri sağlayan KUYAS, orta vadeli yatırımcılar için istikrarlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Şirketin temettü potansiyeli ve düzenli büyüme çizgisi, yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.

BORSA İSTANBUL’DA HİKÂYE BİTMEDİ

2025 yılı tamamlanmadan önce Borsa İstanbul yatırımcılarına önemli fırsatlar sundu. Özellikle reel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin güçlü bilançoları, hisse fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı.

PASEU, GRTHO ve ASELS gibi lider hisseler, yatırımcısına sadece kısa vadede değil uzun vadede de güven verdi. Yılın son çeyreğine girerken gözler artık yeni bilançolarda, temettü kararlarında ve 2026 stratejilerinde olacak. Görünen o ki borsada hikâye bitmedi, sadece kazananlar değişti.