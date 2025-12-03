Gümüş fiyatları tarihi bir ralli ile bu yıl değerini ikiye katlarken, yatırımcıların fiziki gümüşe olan iştahı Kasım ayında zirve yaptı.

ABD piyasalarında değerli metallere olan akın hız kesmeden devam ediyor. Son açıklanan verilere göre, fiziki gümüş destekli Borsa Yatırım Fonları'ndaki (ETF) varlıklar Kasım ayında sert bir yükseliş kaydetti.

1 Milyar Dolarlık "Gümüş" Akını Verilere göre, Kasım ayında gümüş ETF'lerine net 15,7 milyon ons giriş gerçekleşti. Güncel gümüş fiyatları baz alındığında bu miktar, piyasaya tek bir ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık (920 milyon dolar) devasa bir nakit girişi olduğu anlamına geliyor. Yatırımcıların bu ilgisi anlık bir heves değil; yılbaşından bu yana geçen 11 ayın 9’unda gümüş ETF varlıklarında istikrarlı bir artış gözlemlendi.

Yükseliş Beklentisi "Pahalıya" Patlıyor Opsiyon piyasası verileri de yatırımcıların yükseliş konusunda ne kadar ısrarlı olduğunu kanıtlıyor. Alım opsiyonu (call) oynaklığını ölçen "Gümüş Skew" (Çarpıklık) göstergesi, son iki haftada 8 puan birden artarak %10 seviyesine ulaştı.

Bu durum, gümüşte yukarı yönlü pozisyon almanın maliyetinin, Mart 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye (put opsiyonlarına kıyasla en yüksek prime) ulaştığını gösteriyor. Kısacası piyasa, gümüşün daha da yükseleceğine o kadar emin ki, bu yönde bahis oynamak giderek pahalılaşıyor. Tarihin En İyi İkinci Yılına Doğru Gümüş fiyatları bu yıl %101 oranında artış göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Eğer yıl bu şekilde kapanırsa gümüş, 1979 yılında yaşanan efsanevi %435'lik artışın ardından tarihinin en iyi ikinci yıllık performansına imza atmış olacak. Değerli metaller piyasası, hem ETF girişleri hem de opsiyon piyasasındaki hareketlilikle kelimenin tam anlamıyla "alev almış" durumda.