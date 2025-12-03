Şirket, yatırımcıları heyecanlandıran rekor bedelsiz sermaye artırımı süreci ve güçlü alım iştahıyla işlem gününe tavan fiyatla devam ediyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ REKOR BEDELSİZ ORANINDA

Güne pozitif bir başlangıç yapan LINK payları, seans boyunca etkisini sürdüren güçlü alımlarla birlikte günlük %9,96 oranında değer kazandı. Hisse senedi, günü tavan fiyat olan 242,80 TL seviyesinden kapatırken, tahtada alıcılı seyir dikkat çekti. Bu sert yükselişin arkasındaki temel dinamik ise şirketin %4000 oranında gerçekleştireceği bedelsiz sermaye artırımı kararı oldu.

LINK HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SPK ONAYI VE SÜRECİN DETAYLARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Link Bilgisayar, mevcut 21 milyon 750 bin TL seviyesindeki ödenmiş sermayesini, tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere %4000 oranında artırarak 891 milyon 754 bin TL seviyesine yükseltmeyi hedefliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması ve onayın şirkete tebliğ edilmesiyle birlikte süreç resmiyet kazanmış durumda. Şirket, bir sonraki aşama olarak Ticaret Bakanlığı onayını ve Esas Sözleşme tadilinin Genel Kurul'da kabul edilmesini bekliyor.

CANLI BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Borsa İstanbul tarihinin yüksek oranlı bedelsiz artırımlarından biri olarak kayıtlara geçecek bu işlemde, yatırımcılar ciddi bir lot artışı yaşayacak. Bölünme gerçekleştiğinde, hesabında 1 adet LINK hissesi bulunan bir yatırımcı, hiçbir ek ücret ödemeden 40 adet yeni hisseye daha sahip olacak ve toplam lot sayısı 41'e yükselecek.

Hisse fiyatı da bu orana paralel olarak bölünecek. Bugünkü 242,80 TL'lik fiyat baz alındığında, bölünme sonrası hissenin teorik fiyatının 5,90 TL seviyelerine gelmesi bekleniyor. Piyasa uzmanları, fiyatın bu seviyelere inmesinin hissenin likiditesini artıracağını ve küçük yatırımcılar için hisseyi daha erişilebilir hale getireceğini öngörüyor.

Yatırımcılar şimdi şirketten gelecek "hak kullanım tarihi" yani bölünmenin gerçekleşeceği net takvim gününe odaklanmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.