ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, vizeye başvuracak vatandaşlardan, belirlenen tutarda teminat istenmesi 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

Teminat uygulamasına dahil edilen ülkeler Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Burundi, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Küba, Cibuti, Dominika, Fiji, Gabon, Kırgızistan, Nepal, Nijerya, Senegal, Tacikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela ve Zimbabve olarak sıralandı.

Bu ülkelerden vize başvurusu yapacak kişilerden, mülakat sırasında belirlenecek şekilde 5 bin ila 15 bin dolarlık teminat yatırmaları istenecek.

O ÖDEMELER İADE EDİLMEYECEK

Bakanlık, teminat yatırılmasının vizenin verileceği anlamına gelmediğini, yetkili memurun onayı olmadan yapılan ödemelerin iade edilmeyeceğini kaydetti.

Bu adımla birlikte çoğunluğu Afrika'da, bir kısmı ise Latin Amerika ve Asya'da bulunan 38 ülke listeye dahil edildi.

Öte yandan ABD, Aralık 2025'te, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planladığını bildirmişti.

(AA)