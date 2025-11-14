Son 24 saat içinde yayınlanan iş ilanlarına göre Berlin, Münih ve Frankfurt başta olmak üzere birçok şehirde firmalar, yıllık €120.000 – €150.000 aralığında ücretle senior ve principal seviye yazılım mühendisi arıyor. Bu rakam, güncel kurla hesaplandığında aylık yaklaşık 300.000 TL – 375.000 TL seviyesine denk geliyor.

EN ÇOK ARANAN POZİSYONLAR

İlanlarda öne çıkan rollerin başında Principal Software Engineer, Senior Backend Developer, Cloud Engineer ve Full-Stack Developer pozisyonları geliyor. Örneğin Berlin’de yayınlanan bir ilanda €120.000 – €150.000 aralığında maaş teklif edilirken, Münih’teki başka bir teknoloji firması satış ve mühendislik ekipleri için yüksek bütçeli işe alımlar yapıyor.

NEDEN BU KADAR YÜKSEK MAAŞ VERİLİYOR?

Almanya’da teknoloji yatırımları son yıllarda hız kazandı. Yapay zekâ, finansal teknolojiler, oyun geliştirme, e-ticaret ve bulut mimarisi gibi alanlarda çalışan firmalar, hem yerli hem yabancı yetenekler için agresif maaş politikaları uygulamaya başladı.

Ülkede yazılım alanında yüzbinlerce kişilik açık bulunması, Blue Card göçmenlik sürecinin kolaylaştırılması ve uluslararası rekabetin artması maaşların üst seviyeye taşınmasında önemli rol oynuyor.

BAŞVURU İÇİN ARANAN NİTELİKLER

Şirketler genellikle şu kriterleri öne çıkarıyor:

4–7 yıl arası tecrübe

İngilizce yeterliliği (bazı ilanlarda B2–C1 Almanca)

Modern yazılım teknolojileri (Go, Java, Python, Node.js, AWS, Kubernetes, Docker)

Ekip yönetimi veya dağıtık sistemlerde deneyim

Avrupa çalışma vizesi (Blue Card için uygunluk)

TÜRKİYE’DEN BAŞVURU YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Maaşların TL bazında oldukça yüksek seviyelere denk gelmesi, Türkiye’den başvuru yapan mühendislerin sayısında da ciddi artış yarattı. Özellikle Berlin ve Münih, Türk yazılımcılar için en fazla tercih edilen şehirler arasında yer alıyor.