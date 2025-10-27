Memiş’e göre yılın son çeyreğine girilirken piyasalardaki manipülasyon süreci henüz bitmedi.

Bu dönemde sistemin kazandığını, bireysel yatırımcıların ise aceleci davranması halinde kayıplar yaşayabileceğini belirterek temkin çağrısında bulundu.

HAFTA İKİYE AYRILIYOR: FED ÖNCESİ VE SONRASI

Çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesinde sınırlı geri çekilmeler yaşanabileceğini belirten Memiş, karar sonrası ise sert fiyatlamaların görülebileceğini ifade etti.

Piyasaların 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisine odaklandığını hatırlatarak asıl yönü Powell’ın açıklamalarının belirleyeceğini aktardı.

TÜRKİYE’DE TATİL RİSKİ

Memiş, çarşamba günü Türkiye’de resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul ve bankaların kapalı olacağını ve bu durumun yatırımcılar açısından ek risk oluşturduğunu belirtti. Dövizciler ve kuyumcular açık olsa da “piyasa kapalıyken yapılan işlemler tehlikelidir” uyarısını yineledi.

BORSA İSTANBUL’DA KASIM UMUDU

BIST 100 endeksindeki mevcut geri çekilmenin alım fırsatı sunduğunu dile getiren Memiş, Kasım ayında güçlü bir yükseliş trendi beklediğini söyledi.

Yukarıda 10.200 – 10.350 puan seviyelerinin hedef konumunda olduğunu aktardı.

ALTINDA DÜŞÜŞ GEÇİCİ: “YÖN YUKARI”

Altında çarşambaya kadar geri çekilmelerin sürebileceğini belirten Memiş, sonrasında yeniden yukarı yönlü atak beklediğini açıkladı.

Gram altında 5.580 – 5.900 TL bandının takip edilmesi gerektiğini ifade ederken orta vadede 6.000 TL üzeri beklentisini koruyor.

GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Gümüşün hâlâ ucuz olduğunu belirten Memiş, hem ons hem gram tarafta kademeli alım fırsatlarının sürdüğünü söyledi.

Gramda 63 TL seviyesinin önemli destek olduğuna dikkat çekti.

BİTCOİN YÜKSELDİ AMA YETERLİ DEĞİL

Bitcoin’in 116 bin dolar civarındaki yükselişinin şimdilik ikna edici olmadığını dile getiren Memiş, 120.500 – 135.000 dolar bandının aşılması gerektiğini söyledi.

Bu seviyelere ulaşmadan yeni alımlar için acele edilmemesini önerdi.

DOLAR VE EURODA YÖN HÂLÂ YUKARI

Memiş, doların 42 TL seviyesine yerleştiğini, euro tarafında ise 50 TL üzerinin hedef konumunda olduğunu belirtti. Euro için “Benim paramla hâlâ ucuz” ifadesini kullandı.