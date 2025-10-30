Altın ve döviz piyasalarına dair yorumlarıyla dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Memiş, “Ben size altın için haber vereceğim, merak etmeyin. Sabırlı olan kazanacak.” ifadelerini kullandı.

“MANİPÜLASYON SOYGUNUNDAN KORUMAYA ÇALIŞTIM”

Memiş, gram altın ve ons tarafında yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcılara yönelik bir güven mesajı verdi.

“Ben sizi manipülasyon soygunundan korudum. 11.500 dolar işçilikli 6.282 liradan gram altın, 4.282 dolardan ons alanları da düşünün. Onların da morali bozuk ama 3-4 ay sonra zararlarını çıkarırlar.”

Söz konusu açıklamada, altın piyasasında kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, sabırlı olanların orta vadede kazançlı çıkacağını belirtti.

“2. DALGA MANİPÜLASYON GELİYOR”

Paylaşımında “2. dalga manipülasyonunun haberini verdim size, bekleyin.” ifadesini kullanan Memiş, piyasada henüz sona ermemiş bir manipülasyon sürecine dikkat çekti. Bu açıklama, özellikle gram altın tarafında son günlerde yaşanan sert iniş çıkışlar sonrası yatırımcıların yeniden temkinli davranması gerektiği yönünde yorumlandı.

YATIRIMCIYA MESAJ: PANİK DEĞİL, SABIR

Uzmanlar, İslam Memiş’in mesajlarını değerlendirirken özellikle kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli pozisyonlara odaklanmanın önemine dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında Fed’in faiz indirimi kararları, küresel risk iştahı ve dolar endeksindeki hareketler belirleyici olmaya devam ederken, piyasa oyuncuları gözünü yeniden ons ve gram altına çevirmiş durumda.