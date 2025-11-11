Peki bu yükseliş kalıcı mı? Altın buradan alınır mı, yoksa yeni bir düzeltme mi kapıda? İşte güncel teknik görünüm...

YÜKSELEN KANAL GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Temmuz ayından bu yana yükselen trendini koruyan altın, son haftalardaki düzeltme sonrasında kanal desteğinden güçlü tepki aldı. Grafikte açıkça görüldüğü üzere fiyat, mavi yükselen kanal içinde hareket ediyor ve şu anda 4.115 – 4.140 dolar bandında işlem görüyor. Bu bölge, teknik açıdan yükseliş trendinin devamı için kritik destek konumu taşıyor. Özellikle 4.115 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa, alıcıların yeniden piyasada etkin olabileceği bir senaryo gündeme gelebilir.

KISA VADELİ HEDEFLER VE ÖNEMLİ DİRENÇLER

Yukarı yönlü hareketin devamında ilk hedef olarak 4.381 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu bölge, hem geçmişte satış baskısının geldiği hem de orta kanalın tavanına denk gelen güçlü bir direnç hattı. Bu seviyenin aşılması halinde teknik görünüm hızla 4.772 dolar hedefine işaret edecek. Bu da mevcut seviyelere göre yaklaşık %15’lik bir potansiyel anlamına geliyor.

Aşağı yönde ise 4.115 desteği kırılırsa, altın fiyatı 3.790 – 3.626 dolar bandına kadar geri çekilebilir. Bu bölge, hem psikolojik destek hem de önceki konsolidasyon alanı olması nedeniyle tepki alımı için uygun bir bölge olarak öne çıkıyor.

TEKNİK GÖSTERGELER NE DİYOR?

Son günlerde mum formasyonları ve momentum indikatörleri, alıcı ilgisinin yeniden arttığına işaret ediyor. Günlük bazda artan işlem hacmi, yükselişin teknik olarak desteklendiğini gösteriyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, 4.381 dolar direncinin üzerinde günlük kapanış olmadan kalıcı bir trend dönüşünden söz etmenin erken olacağı.

SONUÇ: ALIM FIRSATI MI, BEKLE-GÖR DÖNEMİ Mİ?

Altın, teknik olarak hala yükseliş kanalında ve kısa vadeli görünüm pozitif. Ancak şu anda 4.115 dolar desteği kritik öneme sahip. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece, altın kademeli olarak yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Yatırımcı açısından en sağlıklı strateji, 4.381 dolar üzeri kapanışın teyidi sonrasında orta vadeli pozisyon açmak olacaktır.

Genel Değerlendirme:

Trend: Yükseliş

Destek: 4.115 – 3.791 USD

Direnç: 4.381 – 4.772 USD

Kısa Vadeli Görünüm: Pozitif

Uzun Vadeli Hedef: 4.772 USD