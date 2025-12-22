Ekonomi dünyası güne şok bir yükselişle başladı. Gram altın 6.000 TL barajını aşarak tarihi bir eşiği geride bırakırken, gümüş fiyatları son yılların en büyük rallisine imza atıyor. Küresel ölçekte artan talep ve jeopolitik gerilimler, güvenli limanlara olan akını zirveye taşıdı.

DEV BANKA GOLDMAN SACHS O RAKAMLARI İLAN ETTİ

Piyasaların nabzını tutan dev banka, yatırımcılar için hayati önem taşıyan teknik seviyeleri tek tek açıkladı. Analistler, bu seviyelerin önümüzdeki dönemin yol haritası olacağını vurguluyor.

ONS ALTINDA KRİTİK EŞİKLER

Direnç Noktası: 4.450 Dolar (Bu seviyenin geçilmesi halinde yükselişin ivme kazanması bekleniyor.)

Destek Noktası: 4.300 Dolar (Olası geri çekilmelerde bu seviye en güçlü savunma hattı olarak görülüyor.)

GÜMÜŞTE BÜYÜK BEKLENTİ

Direnç Noktası: 72,00 Dolar (Sanayi talebiyle desteklenen gümüşte bu rakam ana HEDEF konumunda.)

Destek Noktası: 64,00 Dolar (Alım fırsatı kollayan yatırımcılar için bu seviye kritik önemde.)

BU YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

Uzmanlara göre, Merkez Bankalarının altın rezervlerini artırması ve Fed'in faiz politikalarındaki belirsizlik fiyatları körüklüyor. Özellikle gümüşün teknoloji ve enerji sektöründeki stratejik önemi, altından daha hızlı bir değer kazancı yaşanmasına neden oluyor.

YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI: PANİK YAPAN KAYBEDER

Piyasa analistleri, rekor seviyelerin ardından yaşanabilecek kısa süreli kar satışlarına karşı yatırımcıları uyarıyor. Dev bankanın raporunda yer alan destek seviyelerinin korunması, yükseliş trendinin devamı için hayati önem arz ediyor.