Son beş yılda Türkiye’de yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği iki araç, gram altın ve İstanbul taksi plakası oldu. Biri küresel krizlerde dahi güvenli liman olmayı sürdüren altın, diğeri ise sınırlı arzı, kira geliri ve şehir içi ulaşımda stratejik önemiyle dikkat çeken taksi plakaları. Ancak 2021’den 2025’e kadar geçen süreç, bu iki yatırım aracının performans farkını net biçimde ortaya koydu.

TAKSİ PLAKALARI DÖRT KAT DEĞERLENDİ

İstanbul’da 34 T plakalarının 2021 yılında ortalama satış fiyatı 2 milyon TL seviyesindeydi. Bugün aynı plaka 8 milyon 750 bin TL civarında el değiştiriyor. Bu da beş yılda yaklaşık yüzde 337’lik bir değer artışına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, 2021’de 2 milyon TL’ye plaka alan bir yatırımcı, yalnızca değer artışıyla 6 milyon 750 bin TL kazanç elde etmiş durumda. Üstelik taksi plakaları, bu değer artışına ek olarak kira geliriyle de yatırımcısına düzenli nakit akışı sağlıyor.

KİRA GELİRİNDE AYLIK 40–55 BİN TL ARALIĞI

2025 itibarıyla İstanbul’da bir tam taksi plakasının kiralama bedeli 40 ila 55 bin TL arasında değişiyor. Bazı yoğun bölgelerde, özellikle Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi lokasyonlarda bu rakam 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Yıllık bazda bakıldığında, bir plaka sahibi kira gelirinden 480 ila 660 bin TL aralığında ek kazanç elde ediyor. Ancak bu gelir brüt rakam. Sigorta, bakım, motorlu taşıt vergisi, galerici komisyonu, lastik değişimi ve amortisman gibi kalemler düşüldüğünde net kazanç genellikle 10 ila 20 bin TL arasında kalıyor. Plaka sahibi aracı kendisi çalıştırmıyorsa, gelirinin bir kısmı şoförle paylaşılıyor ve bu da getiriyi azaltıyor.

ARAÇ AKTİF İŞLETİLİRSE KAZANÇ 150–200 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Son dönemde sıkça gündeme gelen “taksiciler aylık 200 bin TL kazanıyor” ifadeleri, aslında kiralama değil, aktif işletme senaryosunu işaret ediyor. Aracın sahibi plakasını kiraya vermek yerine bizzat çalıştırır, günün 18–20 saatini trafikte geçirir ve yoğun hatlarda hizmet verirse, brüt gelir bu seviyelere kadar ulaşabiliyor. Ancak bu rakamın içinde yakıt, bakım, sigorta, amortisman, vergi ve iş gücü maliyetleri yer alıyor. Yani 200 bin TL brüt gelir elde edilse bile, net kazanç bu tutarın oldukça altında kalıyor. Gerçekçi bir senaryoda araç aktif işletildiğinde bile aylık net kazanç 60–80 bin TL aralığında seyrediyor.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN ORTALAMA KAZANCI

İstanbul’daki ortalama tabloya bakıldığında, bir taksi şoförü günde yaklaşık 1.500 TL ciro yapıyor. Çoğu durumda şoför, bu cironun yüzde 50’sini araç sahibine veriyor. Ayda 26 gün çalışan bir sürücü için brüt gelir 19–20 bin TL civarında gerçekleşiyor. Yakıt, yemek, temizlik ve küçük bakım giderleri düşüldüğünde, işletmeden çalışan bir taksicinin eline ortalama 15 ila 17 bin TL net gelir geçiyor. Gece tarifesiyle çalışan veya havalimanı–otel hattında hizmet veren sürücülerde bu rakam 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor, ancak bu istisnai bir ortalama.

ALTIN YATIRIMCISI SERVETİNİ 10’A KATLADI

Aynı dönemde gram altın tarafında ise tarihi bir ralli yaşandı. Ekim 2021’de 526 TL olan gram altın, 2025 Ekim ayında 5 bin 300 TL seviyesine ulaştı. Bu, yaklaşık yüzde 911’lik bir artış anlamına geliyor. 2021’de 1 milyon TL’sini altına yatıran bir yatırımcı bugün 10 milyon TL’ye yakın bir varlığa sahip. Küresel enflasyonun yüksek seyretmesi, merkez bankalarının rezerv politikalarının değişmesi ve jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını yukarı taşıdı. TL’nin değer kaybı da bu artışı güçlendirdi.

LİKİDİTE FARKI SONUCU BELİRLEDİ

Altın yatırımı, likiditesi ve bakım gerektirmemesi sayesinde daha pasif bir model olarak öne çıkarken, taksi plakaları yüksek başlangıç maliyeti, devir süreci ve bakım yükü nedeniyle daha zahmetli bir yatırım olmaya devam ediyor. Plaka piyasası ayrıca belediye düzenlemeleriyle sınırlı olduğu için arz kısıtlı, fakat satış süreci yavaş ve maliyetli. Buna rağmen, sabit nakit akışı arayan yatırımcılar için plaka hâlâ güçlü bir alternatif.

ALTIN AÇIK ARA ÖNDE

2021–2025 döneminde altın yaklaşık yüzde 911 kazandırarak yatırımcısına servet yaratırken, taksi plakaları yüzde 337’lik artışla geride kaldı. Ancak kira getirisi sayesinde taksi plakaları, özellikle düzenli gelir arayan ve uzun vadede istikrarlı nakit akışı hedefleyen yatırımcılar için cazibesini koruyor. Kısa vadeli sermaye kazancı arayanların kazananı açık biçimde altın olurken, uzun vadeli gelir isteyenlerin tercihi hâlâ taksi plakası olmaya devam ediyor.

