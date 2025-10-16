Borsa İstanbul’da işlem hacimleri son günlerde yeniden canlandı. Piyasada yaşanan dalgalanmalara rağmen bazı hisseler güçlü yükseliş trendini sürdürerek yatırımcılarına kısa sürede ciddi kazançlar sağladı. Özellikle Eczacıbaşı İlaç (ECILC), Destek Finans Faktoring (DSTKF), GrainTurk Holding (GRTHO), Margün Enerji (MAGEN) ve Aksa Enerji (AKSEN) hisseleri, hem günlük hem de haftalık bazda en çok kazandıranlar listesine girdi.

ECZACIBAŞI İLAÇ (ECILC) – 3 GÜNDE 100 BİN TL, 116 BİN OLDU

Borsa’nın son günlerde en dikkat çeken hissesi Eczacıbaşı İlaç oldu. Hisse yalnızca üç işlem gününde yüzde 16,90 değer kazandı. Günlük bazda yüzde 3,26 yükselen ECILC, 104 TL seviyesinden başladığı haftayı 111 TL’de tamamladı.

Toplam 1,66 milyar TL işlem hacmi ile haftanın en çok işlem gören hisselerinden biri haline geldi. 100 bin TL’lik yatırımı 3 günde 116 bin TL’ye taşıyan ECILC, yatırımcı ilgisinin merkezine oturdu.

Sektörde ilaç fiyat düzenlemeleri ve ihracat beklentileri hisse üzerindeki alım iştahını artırıyor. Teknik olarak 115 TL üzeri kapanışlarda yeni bir yükseliş trendi başlayabileceği öngörülüyor.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG (DSTKF) – GÜÇLÜ HACİM, YÜKSEK MOMENTUM

Haftalık bazda yüzde 12,28 getiri sağlayan Destek Finans Faktoring (DSTKF), Borsa İstanbul’da dikkat çeken bir diğer hisse oldu.

2,26 milyar TL işlem hacmiyle haftanın en yoğun işlem gören hissesi olan DSTKF, 504 TL seviyesinden başlayarak 541 TL’ye kadar yükseldi ve 516,50 TL’den kapanış yaptı.

Şirketin finansman portföyünde büyüme hedefini sürdürmesi, sektördeki düşük tahsilat riski ve istikrarlı bilançolar, yatırımcı güvenini destekliyor. Teknik görünümde 520 TL üzeri kalıcılıklar yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğine işaret ediyor.

GRAINTURK HOLDİNG (GRTHO) – YATIRIMCILARIN RADARINDA

Tarım ve emtia piyasalarındaki toparlanma, GrainTurk Holding (GRTHO) hisselerine ivme kazandırdı. Hisse haftalık bazda yüzde 10,82 prim yaptı. Günlük olarak da yüzde 2,50 artış gösteren GRTHO, 660 TL seviyesinden başlattığı hareketini 676 TL kapanış ile sürdürdü.

Şirketin döviz bazlı gelir yapısı, global tahıl ticaretinde genişleyen pazar payı ve yeni yatırımlara yönelik planları yatırımcıların ilgisini artırıyor. Teknik olarak 680 TL üzeri kapanışlarda hedef fiyatın 700 TL seviyelerine taşınabileceği belirtiliyor.

MARGÜN ENERJİ (MAGEN) – ENERJİ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Enerji sektöründe son haftalarda gözlenen hareketlilik, Margün Enerji (MAGEN) hisselerinde belirgin biçimde hissedildi. Hisse haftalık bazda yüzde 10,55, günlükte ise yüzde 9,45 artış gösterdi.

22,30 TL seviyesinden yükselişe başlayan MAGEN, haftayı 24,32 TL’den tamamladı.

Yenilenebilir enerji projeleri, özellikle güneş enerjisi alanında büyüme hedefleri ve Avrupa pazarına yönelik ihracat potansiyeli yatırımcı güvenini artırıyor. Teknik görünümde 25 TL direnç seviyesinin aşılması, orta vadede yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

AKSA ENERJİ (AKSEN) – İSTİKRARLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Enerji sektörünün güçlü oyuncularından Aksa Enerji (AKSEN) haftalık bazda yüzde 10,46 yükseliş kaydetti. Günlükte yüzde 1,41 artan hisse, 47 TL’den toparlanarak 48,80 TL seviyesinde kapanış yaptı. 1,13 milyar TL işlem hacmi ile enerji sektöründe yoğun ilgi gören hisseler arasında yer aldı.

Yurt dışı santrallerden gelen gelirlerin artması, şirketin döviz bazlı operasyonlarının güçlü seyri ve Afrika pazarındaki büyüme beklentileri Aksa Enerji’yi yeniden ön plana çıkarıyor.

GENEL GÖRÜNÜM

Son üç işlem gününde ECILC, DSTKF, GRTHO, MAGEN ve AKSEN hisseleri yatırımcıların kazançlarını en çok artıran beş hisse olarak öne çıktı. Piyasa genelinde satış baskısı sürerken bu hisseler güçlü işlem hacmi, teknik sinyaller ve sektör bazlı beklentilerle pozitif ayrıştı.

Analistler, özellikle ilaç, finans ve enerji sektörlerindeki seçili hisselerde yükseliş potansiyelinin devam edeceğini belirtiyor. Kısa vadede teknik olarak 10.400 puan üzerindeki hareketin korunması halinde, Borsa İstanbul genelinde yukarı yönlü eğilimin sürebileceği değerlendiriliyor.

