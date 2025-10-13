2021 yılında 3.400 dolar seviyelerine kadar tırmandıktan sonra hızla geri çekilen paladyum, yaklaşık üç yıl süren sert bir düzeltme döneminden geçti. Bu süreçte fiyat zaman zaman 1.000 doların da altına sarkarak yatırımcıların ilgisini kaybetti. Ancak 2025’in son çeyreğine girilirken, 1.400 dolar seviyesi üzerinde gerçekleşen teknik kırılım, orta vadeli trend açısından kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Grafiğe bakıldığında, fiyatın uzun zamandır hareket ettiği kanalın üst bandını kırdığı ve 1.100–1.300 dolar aralığındaki sıkışmadan güçlü bir şekilde çıktığı görülüyor. Bu teknik görünüm, paladyumun yeniden yükselen trend kanalına girdiğini gösteriyor.

TEKNİK ANALİZ: 3.400 DOLAR HEDEFİ GÜNDEMDE

TradingView verilerine göre mevcut fiyat 1.449 dolar civarında seyrediyor. Teknik projeksiyon, kanal kırılımının ardından 3.400 dolar seviyesini orta vadeli hedef olarak öne çıkarıyor. Bu da mevcut fiyatlardan yaklaşık %150’lik bir potansiyele işaret ediyor.

Kısa vadede 1.300 dolar yeni destek konumuna yükselmiş durumda. Bu seviyenin altına inilmediği sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi bekleniyor. Olası geri çekilmelerde 1.100 dolar güçlü destek olarak öne çıkarken, 1.700 dolar üzeri kapanışlar rallinin hızlanmasına neden olabilir.

RSI MOMENTUMUNDA GÜÇLÜ SİNYALLER

Göreceli Güç Endeksi (RSI), uzun bir süre sonra ilk kez 60 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bu seviye genellikle yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ayrıca RSI’ın yukarı yönlü ivme kazanması, piyasanın alım yönünde güç topladığını gösteriyor.

Teknik analistler, paladyumun mevcut görünümünün 2019–2020 dönemindeki ralli başlangıcına benzediğini belirtiyor. O dönem de benzer şekilde düşük hacimli birikim sürecinin ardından sert bir kırılım gerçekleşmişti.

KÜRESEL TALEP VE ARZ DİNAMİKLERİ DENGE DEĞİŞTİRİYOR

Temel tarafta da tablo paladyum lehine dönmeye başladı. Otomotiv sektöründe, özellikle hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlarda katalitik konvertörlerde paladyum kullanımı halen kritik önemini koruyor. Elektrikli araçlara geçiş süreci devam etse de, içten yanmalı motor üretimi tamamen bitmiş değil. Özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlarda artan üretim, paladyuma olan talebi destekliyor.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar, dünyanın en büyük paladyum üreticilerinden olan Rusya’nın arz kapasitesini sınırladı. Bu da küresel arz-talep dengesinde arz yönlü daralmayı beraberinde getiriyor.

Yatırımcıların Yeni Rotası Olabilir

Altın ve gümüşteki güçlü performans sonrası birçok yatırımcı, portföy çeşitliliği amacıyla alternatif değerli metallere yöneliyor. Paladyumun uzun süredir “unutulmuş” durumda olması, yeni bir yükseliş trendinde dikkat çekici fırsatlar sunabileceği anlamına geliyor.

Analistler, özellikle 1.700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde 2.000–2.100 dolar aralığının kısa vadeli hedef, 3.400 doların ise orta vadeli zirve olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yatırım tavsiyesi değildir