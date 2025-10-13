Enerji, savunma ve teknoloji alanlarında yaptığı yatırımlarla son yılların dikkat çeken şirketlerinden biri olan Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), bugünü %10 artışla 32,34 TL seviyesinden tamamladı.

Şirketin özellikle enerji depolama sistemleri ve yenilenebilir enerji projeleri üzerindeki çalışmaları yatırımcı nezdinde güçlü beklenti oluşturdu. Son dönemde açıkladığı ABD ve Orta Doğu bağlantılı sözleşme haberleri de fiyatlamalara destek verdi.

Gün içinde 86,6 milyon TL işlem hacmi gerçekleşirken, piyasa değeri 19,1 milyar TL’ye ulaştı. Teknik analistler, 33 TL direncinin kırılması halinde kısa vadede 36 TL bandının hedeflenebileceğini belirtiyor.

PINSU: DEFANSİF HİSSEYE RALLİ ENERJİSİ

Gıda ve içecek sektöründe uzun süredir düşük hacimli seyreden Pınar Su ve İçecek (PINSU) hissesi bugün yatırımcısına adeta “nefes aldırdı”. Hisse günü %10 primle 12,54 TL seviyesinde tavanla tamamladı.

Artan ihracat bağlantıları ve gıda sektöründeki fiyat düzenlemeleri sonrası defansif hisselere yönelim, PINSU’ya güçlü alım dalgası getirdi.

Şirketin son dönemde kârlılığını artıran mali disiplin adımları, üretim kapasitesini artırma planları ve marka gücü de orta vadede beklentileri yukarı çekiyor.

Analistler, teknik olarak 13,20 TL seviyesinin kırılması halinde yeni hedefin 14 TL olabileceğini belirtiyor.

BURCE: SANAYİ TARAFINDA SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Burçelik Bursa Çelik Döküm (BURCE), Borsa İstanbul’un gizli kahramanlarından biri haline geldi. Şirket hissesi günü %10 yükselişle 20,24 TL’den tamamlarken, son bir haftalık performansı %25’e yaklaştı.

BURCE, Türkiye’nin en köklü döküm sanayi şirketlerinden biri olarak özellikle savunma, enerji ve otomotiv sektörlerine yönelik üretim kapasitesini genişletiyor.

Yurt dışı pazarlarda aldığı yeni siparişler ve artan üretim talebi, yatırımcıların ilgisini yeniden bu hisseye yöneltti.

Borsa çevrelerinde, şirketin 2025 yılına kadar kapasitesini iki katına çıkarma hedefi konuşuluyor. Bu da uzun vadede hissenin değerleme potansiyelini artırıyor.

ARTMS, CRFSA VE ONCSM DE PARLADI

Yalnızca bu üç hisse değil, Artemis Halı (ARTMS) da tavanla kapatarak yatırımcılarını sevindirdi.

Mobilya ve ev tekstili sektöründe büyümesini sürdüren şirket, son dönemde ihracat payını artırarak kârlılığını güçlendirdi. Hisse günü %10 yükselişle 48,64 TL’de tamamladı.

Perakende devi CarrefourSA (CRFSA) da günü %9,99 primle 124,40 TL seviyesinde kapattı. Enflasyonist ortamda güçlü ciro artışı açıklayan şirket, yılın son çeyreğine olumlu beklentilerle girdi.

Bir diğer dikkat çeken hisse Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM) oldu. Sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirket hissesi %9,99 artışla 156,40 TL’ye ulaştı.

YATIRIMCI NE DİYOR?

Piyasa yorumcularına göre, genel endekste satış yaşansa da seçili hisselerde “hikayeli” hareketler devam ediyor.

Enerji, gıda, savunma ve sağlık sektörleri bugün en çok kazandıranlar arasında yer aldı.

Yatırımcılar, özellikle bilanço dönemine yaklaşırken temel verileri güçlü ve hikayesi olan hisselere yönelmenin önemine dikkat çekiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir