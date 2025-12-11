Fed'in faiz indirim kararı sonrasında küresel piyasalarda ons altın başlangıçta hafif bir geri çekilme yaşayarak 4.212 dolar civarında işlem görmeye devam etse de Goldman Sachs'ın uzun vadeli projeksiyonu altın yatırımcıları için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ İKİ TEMEL DİNAMİK

Goldman Sachs analistleri, altının önümüzdeki iki yıl içinde güçlü bir ralli yapmasını beklemelerinin ardındaki temel nedenleri şöyle sıraladı:

1. Düşük Pozisyonlar: Mevcut altın pozisyonlarının tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunması, piyasada ciddi bir alım potansiyelinin olduğu anlamına geliyor.

2. Artan Çeşitlendirme İsteği: Özellikle son dönemde artan makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle, yatırımcıların riskten kaçınma motivasyonuyla portföylerini altına yönlendirme eğiliminin güçlendiği belirtildi.

Banka, yatırımcıların tekrar altına yönelmesiyle birlikte, altının sadece bir riskten korunma aracı olmaktan çıkıp, uzun vadeli yatırım stratejilerinde giderek daha önemli bir yer edineceğini vurguluyor.

FED KARARININ KISA VADELİ ETKİSİ

Fed'in faiz indirim kararı, genel beklentiler doğrultusunda gelse de ons altın kısa vadede kâr satışlarıyla güne düşüşle başladı.

Ons fiyatı, karar sonrası yaklaşık yüzde 0,4 oranında gerileyerek 4.212 dolar seviyelerinde seyretti.

Ancak analistler, Fed'in gevşek para politikasına yönelmesinin, doları zayıflatacağı ve enflasyon beklentilerini artıracağı için uzun vadede altının yükselişini destekleyen ana faktör olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Goldman Sachs'ın 4.900 doların üzerindeki tahmini de bu uzun vadeli beklentinin en güçlü yansıması olarak görülüyor.