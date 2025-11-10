Gedik Yatırım’ın hazırladığı rapora göre altın fiyatları haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, ABD Senatosu’nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında sağlanan geçici bütçe anlaşması piyasalarda kısmi bir iyimserlik yarattı.

Ancak analistler, bu gelişmenin altın üzerindeki baskıyı tamamen kaldırmadığını, asıl yönün FED üyelerinin açıklamalarıyla netleşeceğini belirtiyor.

Piyasalarda, FED’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %62,9 civarında fiyatlanıyor. Bu oran, yatırımcıların para politikasında yumuşamaya yönelik beklentilerinin güçlendiğini gösteriyor.

KRİTİK SEVİYELER BELİRLENDİ

Gedik Yatırım analistleri, teknik görünümde 4.084 – 4.138 – 4.161 dolar aralığının önemli direnç, 4.046 – 4.020 – 3.960 – 3.928 – 3.886 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

Raporda, “Altın bu direnç seviyelerini aşmakta başarısız olursa kısa vadeli satış baskısı yeniden artabilir. Özellikle 4.000 dolar altına sarkmalar, teknik olarak düzeltme sürecini hızlandırabilir” değerlendirmesi yer aldı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

ABD – Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gedik Yatırım, küresel risk algısının artması durumunda altının yeniden güvenli liman talebiyle destek bulabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre, jeopolitik risklerin tırmanması veya dolar endeksinde yaşanabilecek zayıflama, altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek potansiyel faktörler arasında yer alıyor.