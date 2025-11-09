PhillipCapital analizine göre Pegasus (PGSUS) hissesi için belirlenen hedef fiyat 219,20 TL, zarar-kes seviyesi ise 209,00 TL oldu. Hisse son olarak 212,00 TL seviyesinden kapanış yaparken, 5 günlük ortalaması 209,98 TL, 10 günlük ortalaması 212,27 TL ve 21 günlük ortalaması 217,42 TL olarak kaydedildi.

Analistler, PGSUS’un teknik göstergelerinde yukarı yönlü momentuma dikkat çekiyor. Şirketin güçlü operasyonel performansı ve artan yurtdışı hat kârlılığının hisse fiyatına olumlu yansıyabileceği vurgulanıyor.

AKBNK: DEV BANKADA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Listeye giren bir diğer hisse olan Akbank (AKBNK) için hedef fiyat 59,55 TL, zarar-kes seviyesi ise 57,00 TL olarak açıklandı. Hisse son kapanışını 57,95 TL seviyesinde gerçekleştirirken, 5 günlük ortalama 56,09 TL, 10 günlük ortalama 56,78 TL ve 21 günlük ortalama 58,93 TL olarak hesaplandı.

Analistler, Akbank’ın güçlü bilanço yapısı, yüksek özkaynak kârlılığı ve düzenli temettü politikasıyla yatırımcı ilgisini koruduğunu belirtiyor. Özellikle son dönemde artan faiz gelirleri ve dijital bankacılıktaki büyüme potansiyeli, bankanın uzun vadeli görünümünü destekliyor.

AGHOL: HOLDİNG HİSSESİ YATAYDAN YUKARIYA DÖNÜYOR

Aghol (AGHOL) hissesi için belirlenen hedef fiyat 26,50 TL, zarar-kes seviyesi ise 25,00 TL oldu. Son kapanış 25,64 TL seviyesinde gerçekleşirken, 5 günlük ortalama 25,02 TL, 10 günlük ortalama 25,12 TL ve 21 günlük ortalama 25,65 TL olarak raporda yer aldı.

Analistler, Aghol hissesinde teknik göstergelerin olumlu sinyaller üretmeye başladığını, kısa vadede 26 TL üzerinde kalıcılığın yeni bir yükseliş trendini tetikleyebileceğini ifade ediyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

PhillipCapital raporunda üç hissenin de kısa vadede “AL” sinyali ürettiği ve teknik göstergelerin yukarı yönlü eğilimi desteklediği ifade edildi. Uzmanlar, özellikle bankacılık ve havacılık sektöründeki toparlanmanın hisse fiyatlarına olumlu yansıyabileceğini, yatırımcıların hedef fiyat ve zarar-kes seviyelerini dikkate alarak pozisyonlarını yönetmeleri gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, PGSUS, AKBNK ve AGHOL hisseleri teknik anlamda “alım fırsatı” sunarken, analistler orta vadede bu hisselerde pozitif fiyat hareketlerinin devam edebileceğini öngörüyor.

Yatırım tavsiyesi değildir