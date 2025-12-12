ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararı ve dolardaki zayıflama ile birlikte emtia piyasalarında rüzgar tersine döndü. Gümüş, son 24 saatte gösterdiği performansla altını gölgede bırakırken, piyasanın en büyük oyuncularından biri olan BNP Paribas, yayınladığı son yatırımcı notunda yükselişin arkasındaki temel dinamikleri masaya yatırdı.

"ÜRETİM, TÜKETİME YETMİYOR"

Banka analistlerine göre, gümüşteki rallinin ana motoru spekülasyondan ziyade fiziksel gerçekler. Raporda, maden üretiminin yıllardır yatay seyrettiği, buna karşın endüstriyel talebin patlama yaptığına dikkat çekildi.

BNP Paribas raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Piyasada inkar edilemez bir arz sıkışıklığı (squeeze) ile karşı karşıyayız. Özellikle fotovoltaik (güneş enerjisi) sektörü ve elektrikli araçlardan gelen talep, madenlerin üretim kapasitesini aşmış durumda. Stoklar eriyor ve bu durum fiyatları yukarı itmek zorunda."

MASADAKİ ÇILGIN HEDEF: 100 DOLAR MI?

Avrupa'nın en büyük bankası, baz senaryosunda temkinli duruşunu korusa da, "Boğa Senaryosu" (Bull Case) için oldukça çarpıcı rakamlar telaffuz ediyor.

Bankanın projeksiyonlarına göre:

Baz Senaryo: Mevcut ekonomik koşullar devam ederse gümüşün 60 dolar üzerinde tutunması bekleniyor.

İyimser Senaryo: Arz krizinin derinleşmesi ve yatırımcıların fiziki gümüşe hücum etmesi durumunda, fiyatların 100 dolar seviyesine kadar önünün açık olduğu belirtiliyor.

"STOKLAR KRİTİK SEVİYEDE"

BNP Paribas, Londra ve New York borsalarındaki kayıtlı gümüş stoklarının son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini hatırlattı. Banka, "Sanayi şirketleri üretim bantlarını durdurmamak için her fiyattan gümüş almak zorunda kalabilir, bu da fiyat duyarlılığını ortadan kaldırıyor" uyarısında bulundu.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Raporun sonuç bölümünde, piyasada volatilitenin (oynaklığın) yüksek olacağı, ancak ana trendin yukarı yönlü olduğu vurgulandı. Özellikle 65 dolar direncinin aşılması durumunda, yeni bir fiyatlama dönemine girileceğinin altı çizildi.