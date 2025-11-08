Hisse, şu anda yaklaşık 290 TL seviyesinde işlem görürken, bu tahmin yaklaşık %65–%100 arası yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Kurum, raporunda THY için “AL” tavsiyesini sürdürdü.

THY, AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Türk Hava Yolları, bugün itibarıyla Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi konumunda.

2024 yılında 83 milyon yolcu taşıyan THY, bu sayıyla Lufthansa Group (77 milyon) ve Air France-KLM’yi (72 milyon) geride bıraktı. 130’dan fazla ülkeye uçuş yapan şirket, dünyada en fazla ülkeye sefer düzenleyen havayolu olma unvanını da koruyor.

THYAO HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

FİNANSAL SONUÇLAR GÜÇLÜ, NET KÂRDA SINIRLI GERİLEME

THY’nin 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre:

Gelirler yıllık %27, çeyreklik %22 artış gösterdi.

Yolcu sayısı %11 artarken, doluluk oranı %85,6’ya ulaştı.

Buna karşın, birim yolcu geliri %2,6 geriledi ve akaryakıt dışı maliyetlerde %7,7’lik artış gözlendi.

Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalsa da, operasyonel performans güçlü seyrini korudu.

THY 2025/9 bilançosu açıklandı: Gelirler rekor kırdı!

“UÇUŞ AĞI, KARLILIK VE DEĞERLEME” AVANTAJI

Kuveyt Türk Yatırım raporunda, THY’nin global benzerlerine göre hala ciddi iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekildi.

Analistlere göre:

2025 tahmini F/K oranı 4,4x

FD/FAVÖK çarpanı ise 4,7x seviyesinde bulunuyor.

Bu oranlar, benzer büyüklükteki Avrupa havayolu şirketlerinin ortalamasının oldukça altında.

480 TL HEDEF FİYAT: YENİ ZİRVE POTANSİYELİ

Raporda, THY’nin 2025 yılı için güçlü operasyonel performansını sürdüreceği, filosunu 800 uçağa çıkarma hedefinin uzun vadede kârlılığa olumlu yansıyacağı belirtildi. Ayrıca, yeni hat açılışları, Asya–Afrika büyüme stratejisi ve kargo taşımacılığındaki güçlü pay da şirketin değerini destekleyen unsurlar arasında sıralandı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: “THY, HÂLÂ UCUZ”

Kuveyt Türk Yatırım analistleri, raporun sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk Hava Yolları, hem operasyonel başarı hem de finansal göstergeler açısından küresel ölçekte rakiplerinin önünde. Şirketin hisse fiyatı, potansiyelinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bu nedenle 12 aylık hedef fiyatımızı 480 TL olarak belirliyor ve ‘AL’ tavsiyemizi yineliyoruz.” Türk Hava Yolları, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en güçlü havayolu markalarından biri olma yolunda ilerlerken, yatırımcılar için de uzun vadeli değer yaratma potansiyelini koruyor. Analistlerin “AL” tavsiyesiyle birlikte hisse, önümüzdeki dönemde yeniden yatırımcıların radarına girmeye aday görünüyor.