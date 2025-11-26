Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş., sermayesini dokuz kat artıracak dev bir bedelsiz artırıma gidiyor. KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket, 100.000.000 TL olan sermayesini iç kaynaklardan karşılanacak 900.000.000 TL’lik artışla birlikte 1.000.000.000 TL’ye yükseltecek.

%900 gibi rekor seviyedeki bir bedelsiz artırım, şirketin geçmiş yıl kârlarından ve özkaynaklarından önemli bir birikimi pay sahiplerine aktardığını gösteriyor. Bu oran, tabloya bakıldığında haftanın en büyük bedelsizi olarak öne çıkıyor.

Aztek Teknoloji’nin son yıllarda büyüyen operasyonel hacmi ve güçlü finansal yapısı düşünüldüğünde, bedelsizin şirketin sermaye yapısını daha görünür ve güçlü hale getirmesi bekleniyor.