Oba Makarnacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, şirket tarihinin en büyük sermaye artırımlarından birine imza attığını duyurdu. Şirket yönetimi, yüzde 500’e yaklaşan oranda bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 479.421.759 TL’den 2.876.530.554 TL’ye çıkaracak.

Bedelsiz artışın tamamen iç kaynaklardan karşılanacak olması, şirketin geçmiş yıllarda oluşturduğu güçlü özkaynak yapısının sermayeye aktarılması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Piyasa analistleri bu hamlenin, Oba Makarna’nın finansal yapısını daha şeffaf ve sürdürülebilir hale getirdiğini belirtiyor.

Açıklama sonrası yatırımcıların gözü, bedelsiz onay süreci ve dağıtım takvimine çevrildi. Yüksek oranlı bedelsiz artırımlar genellikle kısa vadede işlem hacmini artırırken uzun vadede şirketin özkaynak/maliyet yapısına olumlu yansımalar sağlıyor.