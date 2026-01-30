Piyasanın en yüksek getirisini sunan banka yüzde 49 faiz oranıyla Burgan Bank oldu. Bu oranla 32 gün vadeli yatırım yapan bir vatandaşın net kazancı 8.860,28 TL olarak hesaplanırken, vade sonu toplam tutar 258.860,28 TL’ye ulaşıyor.

ORTA VE YÜKSEK SEGMENTTE FAİZ YARIŞI

Faiz oranlarında yüzde 40 barajını aşan bankaların sayısı hızla artıyor. İşte öne çıkan bazı bankaların sunduğu getiriler:

Yüzde 45 Oranıyla Dikkat Çekenler: Türkiye Finans ve ON Dijital Bankacılık, yatırımcısına aylık 8.136,98 TL net kazanç sağlıyor.

Yüzde 44 Seviyesi: Anadolubank, Alternatif Bank (VOV Hesap) ve Odea Bank (Oksijen Hesap), aylık 7.956,17 TL ek getiri sunuyor.

Kamu Bankalarında Durum: Vakıfbank yüzde 43,50 ile kamu bankaları arasında en yüksek oranlardan birini sunarken, Halkbank yüzde 34, Ziraat Bankası ise yüzde 31,00 seviyesinde kalıyor.

BANKA BANKA 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ LİSTESİ

Yatırımcıların en çok tercih ettiği bankalardaki güncel faiz ve kazanç oranları şöyle sıralandı:

TEB, Fibabanka ve CEPTETEB: %43,00 faiz ile 7.775,34 TL net kazanç.

QNB ve HSBC: %42,50 faiz ile 7.684,93 TL net kazanç.

Yapı Kredi ve GetirFinans: %42,00 faiz ile 7.594,52 TL net kazanç.

ING: %41,00 faiz ile 7.413,70 TL net kazanç.

Akbank, DenizBank ve Şekerbank: %40,00 faiz ile 7.232,87 TL net kazanç.

Garanti BBVA ve Odea Bank (Yeni Vadeli): %39,00 faiz ile 7.052,06 TL net kazanç.

Türkiye İş Bankası: %37,00 faiz ile 6.690,41 TL net kazanç.

Enpara ve Ziraat Bankası: %31,00 faiz ile 5.605,48 TL net kazanç.