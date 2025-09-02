Borsa İstanbul, Salı gününü sert satışlarla geçiriyor. CHP İstanbul İl Başkanı’nın görevden alınmasının ardından siyasi belirsizlik algısı fiyatlamalara yansırken, BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 5,8’in üzerinde düşüşle 10.616 puana kadar geriledi. Bu sert hareketle birlikte endeks, uzun süredir içinde bulunduğu yükselen trend kanalını aşağı yönde kırarak teknik görünümde bozulma sinyali verdi.

Grafiklere bakıldığında endeksin 11.600 seviyelerinden başlattığı geri çekilmenin 11.150 – 10.950 bandına kadar hızlandığı görülüyor. Bu bölge, hem yatay destek hem de kısa vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu alan olması nedeniyle kritik önem taşıyor. 10.945 puanın altında kalıcılık oluşması halinde satışların 10.500 puan altına sarkma ihtimali gündeme gelebilir.

RSI GÖSTERGELERİ

Teknik indikatörlerden RSI’ın, 70 seviyelerinden hızlı şekilde 50’nin altına inmesi satış baskısının aşırılaştığını gösteriyor. Ancak henüz güçlü bir dönüş sinyali bulunmuyor. Bu nedenle, kısa vadede endeksin 10.494 – 10.450 bandında dip arayışı yapması olası görünüyor. Eğer bu seviyelerde güçlü bir tepki alımı gelirse 11.150 üzerine dönüş teknik olarak rahatlama sağlayabilir. Aksi durumda 9.600 – 9.300 puan aralığı yeni majör destek bölgesi olarak gündeme gelecek.

10.500 KRİTİK EŞİK OLACAK

Siyasi gelişmelerin tetiklediği bu sert satış, Borsa İstanbul’da kısa vadeli yükseliş trendini bozmuş durumda. Önümüzdeki günlerde endeksin 10.500 üzerinde kalıcı olup olamayacağı, piyasanın yönünü tayin edecek en kritik eşik olacak.