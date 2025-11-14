Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da topluluğun ilk 9 ayda 2,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, Koç Grubu’nun üretim, ihracat ve istihdamdaki liderliğini sürdürdüğünü vurguladı.

BORSADA FARKLI BİR GÖRÜNTÜ: KCHOL YILLIK GETİRİDE NEGATİF

Ekonomiye sağlanan bu güçlü katkılara rağmen, Koç Holding’in Borsa İstanbul’daki performansı aynı ölçüde pozitif değil.

Güncel verilere göre KCHOL hissesi;

Günlük: –%0,48

Haftalık: –%4,42

Aylık: –%4,31

Yıllık Getiri: –%3,77

Hisse fiyatı gün içinde 163,60 TL – 165,80 TL aralığında işlem gördü ve günü 164,20 TL seviyesinden tamamladı. Günlük işlem hacmi 1,7 milyar TL seviyesini aşmış olsa da fiyat hareketi yatırımcı lehine bir getiri yaratmadı.

Koç Holding'in borsa değeri vergi payını ikiye katladı!

GENİŞ FİYAT ARALIĞINA RAĞMEN REEL GETİRİ YARATAMIYOR

Son bir yılda KCHOL hissesi 133 TL – 190 TL bandında dalgalandı. Buna karşın, Nominal getirisi negatif, Dolar bazında ise kayıp daha net şekilde görülüyor.

KCHOL HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Uzmanlara göre holding yapılarında görülen yapısal iskontolar, enflasyonist ortamda yatırımcıların daha yüksek getiri peşinde koşması ve kısa vadeli akımlar, hisse üzerinde baskı oluşturan ana faktörler olarak öne çıkıyor.

Koç Holding, Türkiye ekonomisinin en büyük vergi ödeyicilerinden biri olarak ülke finansmanına güçlü katkı sağlamaya devam ediyor. Ancak aynı katkı, KCHOL hissesi tarafında yatırımcıya yansımıyor. Son 1 yılda negatif getiri yazan hisse, yüksek hacme rağmen yukarı yönlü momentumu bir türlü yakalayamıyor.