Son 24 saatte Bitcoin (BTC) yaklaşık 97 000 USD seviyesine kadar gerileyerek ciddi bir satış baskısı ile karşılaştı. Lider kripto para birimi, mayıs ayından bu yana yaşanan en düşük seviyeye geriledi.

Bu düşüş, ABD’deki 43 günlük hükümet kapanmasının ardından küresel piyasalarda ölçülü bir rahatlama yaşanmasına rağmen, kripto varlıklar tarafında kırılganlığın sürdüğünü gösteriyor.

DEV BANKADAN UYARI: “YÜZEYDE OLUMLU, ARKA PLANDA KIRILGANLIK ARTIYOR”

Morgan Stanley'nin kripto strateji ekibi, Bitcoin’de görülen yükseliş denemelerine rağmen yatırımcı davranışının bozulduğunu ve “görünmeyen kırılganlıkların” aktif hale geldiğini belirtiyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların koruma amaçlı pozisyonlara yöneldiğine dikkat çekiliyor.

SEC VE CFTC YENİDEN SAHADA: DÜZENLEMELER BİTCOİN’İ NASIL ETKİLEYECEK?

Özellikle Securities and Exchange Commission (SEC) ve Commodity Futures Trading Commission (CFTC)’nin yeniden kripto düzenlemeleri gündeme almasıyla birlikte, Bitcoin piyasasında ETF onayları, saklama süreçleri ve risk yönetimi açısından “ertelenmiş” bir baskının devrede olabileceği uyarısı yapılıyor.

106.105.000 DOLAR KRİTİK EŞİK: GÜÇLÜ KAPANIŞ OLMADAN YÜKSELİŞLER ZAYIF

Analistler, Bitcoin’in 105 000 USD üzerindeki kapanışlarını takip ediyor ve bu seviyenin üstünde sağlıklı bir yükseliş için “ön koşul” olarak görülüyor. Görünüşteki yukarı yönlü hareketlere karşın, arka planda hacim ve zamanlama bakımından yeterli destek oluşmamış durumda.

OPSİYON PİYASASINDA KORUNMA TALEBİ PATLADI: KURUMSALLAR RİSKTEN KAÇIYOR

Opsiyon piyasasında “put” (koruma satış) taleplerinin artması, kurumsal oyuncuların olası güçlü aşağı yönlü risklere karşı kapılarını kapattığını işaret ediyor. Bu durum “yüksek volatilite + düşük güven” ortamına ışık tutuyor.

FED’İN ARALIK MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Makro cephede, Federal Reserve’un (Fed) Aralık toplantısında vereceği mesajlar kritik önem taşıyor. Faiz patikasının hafif de olsa revize edilmesi, doların zayıflaması ve risk varlıklarının desteklenmesi yönündeki beklentiler Bitcoin piyasasında yön belirleyici olabilir.

Analistler Bitcoin’deki mevcut toparlanmayı “kırılgan bir yükseliş” olarak nitelendiriyor ve piyasanın henüz yeterince fiyatlamadığı bir riskin kapıda olduğunu uyarıyor. Bu risk gerçekleşirse, hızlı ve sert bir düzeltme senaryosu gündeme gelebilir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR