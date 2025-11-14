Brandt, Bitcoin grafiklerinde oluşan “genişleyen tepe” (broadening top) formasyonunun geçmişte sert düşüşlerden önce görülen bir yapı olduğunu belirtti.

“TARİH TEKRAR EDEBİLİR” UYARISI

Deneyimli yatırımcıya göre bu formasyon, genellikle piyasanın zirve yaptığı ve ardından ciddi düzeltmelerin geldiği dönemlerde ortaya çıkıyor.

Analist, teknik görünümün zayıfladığına dikkat çekerek Bitcoin’de yaşanan son satışların başlangıç olabileceğini ifade ediyor.

LİKİDİTE VE FAİZ BASKISI ÖNE ÇIKIYOR

ABD basınındaki yorumlarda Brandt’ın uyarısı, mevcut makroekonomik tabloyla da ilişkilendiriliyor:

• Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, riskli varlıklardan çıkışı hızlandırıyor.

• Büyük fonların pozisyon azaltması nedeniyle BTC üzerindeki satış baskısı artıyor.

• Altın yükselirken Bitcoin’in düşmesi, “güvenli liman – riskli varlık ayrışması”nın yeniden güçlendiğini gösteriyor.

Brandt’a göre bu ortam, BTC’nin son dönem rallisini sürdürebilmesini zorlaştırıyor.

“DÜŞÜŞ DAHA DA DERİNLEŞEBİLİR”

Ünlü analist, Bitcoin’de görülen her yükselişin mutlaka sağlıklı bir düzeltme ile test edilmesi gerektiğini belirterek şu mesajı öne çıkarıyor:

“Grafikteki yapı tamamlanırsa, Bitcoin’de düşüş daha da derinleşebilir.”

Brandt kesin bir fiyat hedefi paylaşmasa da, formasyonun tarihsel örneklerine atıf yaparak yüzde 30-50 arası geri çekilmelerin mümkün olduğunu vurguluyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre:

• Bitcoin’de volatilite yüksek kalacak.

• Destek seviyelerinin altında kapanışlar, satış baskısını artırabilir.

• Makro veriler (özellikle ABD faiz beklentileri) piyasayı belirlemeye devam edecek.

Kripto piyasasında yönün yeniden yukarı dönebilmesi için, risk iştahının artması ve teknik görünümün güçlenmesi gerektiği ifade ediliyor.