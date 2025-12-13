Küresel piyasalarda enflasyon verileri ve faiz projeksiyonlarının fiyatlandığı bir haftayı geride bırakırken, Nasdaq borsasında işlem gören bazı hisseler, genel piyasa trendinden ayrışarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Cuma günü kapanış seansıyla birlikte ortaya çıkan tablo, "yan tahta" olarak tabir edilen hisselerdeki risk iştahının arttığını gözler önüne serdi.

"SESSİZ FIRTINA" KOPARDILAR

Haftanın en dikkat çekici hareketi, biyoteknoloji ve sağlıklı yaşam ürünleri sektöründe faaliyet gösteren cbdMD, Inc. (YCBD) cephesinden geldi. Hisseler, sadece iki işlem günü içerisinde %90'ı aşan bir değer artışı kaydederek endeksin zirvesine yerleşti.

Sektörel bazda bakıldığında ise kenevir (cannabis) üreticilerinin toplu bir yükseliş dalgası yakaladığı görüldü. Canopy Growth (CGC) ve Tilray Brands (TLRY) hisselerinde %40 ile %50 arasında değişen sert yukarı yönlü kırılmalar, piyasa analistlerinin de dikkatini çekti.

100 BİN DOLARI OLANIN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Piyasa verilerine göre, bu sert yükseliş dalgasını işlem öncesinde yakalayan yatırımcılar, portföy değerlerinde ciddi artışlar kaydetti. Yapılan hesaplamalara göre; rallinin başında bu hisselere 100.000 Dolar tutarında yatırım yapan bir yatırımcının hafta sonuna girerken ulaştığı bakiye şu şekilde gerçekleşti:

• cbdMD (YCBD): %90,17 artışla 190.170 Dolar

• TryHard Holdings (THH): %57,72 artışla 157.720 Dolar

• Canopy Growth (CGC): %49,30 artışla 149.300 Dolar

• RYTHM, Inc. (RYM): %47,73 artışla 147.730 Dolar

• Tilray Brands (TLRY): %44,13 artışla 144.130 Dolar

UZMANLARDAN "VOLATİLİTE" UYARISI

Tesla (%2,70) ve Rivian (%11,79) gibi büyük hacimli şirketlerin de günü artıda kapattığı Nasdaq'da, küçük sermayeli şirketlerdeki bu agresif yükselişlerin kâr satışlarını da beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Piyasa uzmanları, kısa sürede yaşanan sert fiyat hareketlerinin yüksek risk barındırdığını ve yatırımcıların bu tip dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini vurguluyor.

Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans, gelecek sonuçların garantisi olamaz.