Borsa İstanbul'da enerji sektörü yatırımcılarının radarında bu kez "değerinin altında" kalan hisseler var. Son açıklanan finansal veriler ışığında, defter değerinin yarısından bile düşük fiyattan işlem gören enerji devleri dikkat çekiyor. İşte kârını katlayan ancak piyasa değerlemesi dipte kalan o şirketler...

Yatırımcılar genellikle fiyatı yükselen hisselere odaklansa da, değer yatırımcıları için asıl fırsat Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) oranında saklı. Bir şirketin özsermayesine kıyasla piyasada ne kadardan işlem gördüğünü gösteren bu oranın 1.00 seviyesinin altında olması, hissenin "iskontolu" olduğu anlamına geliyor.

Enerji sektöründeki son bilançolar incelendiğinde, birçok şirketin defter değerinin çok altında fiyatlandığı, hatta bazılarının "1 liralık değerine rağmen 22 kuruştan" işlem gördüğü ortaya çıktı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ZOREN VAR: DEĞERİNİN 5'TE 1'İ FİYATINA!

PD/DD oranı analize edildiğinde listenin en dikkat çeken ismi Zorlu Enerji (ZOREN) oldu. Şirket, 0,22 PD/DD oranıyla adeta defter değerinin beşte biri fiyatına işlem görüyor.

Üstelik şirketteki tek hikaye ucuzluk değil. Esas Faaliyet Kârı'ndaki değişim de göz kamaştırıyor. Şirketin esas faaliyet kârı, önceki döneme göre %2.230 oranında artarak 91 milyon TL seviyelerinden 2.1 milyar TL seviyelerine yükseldi. Bu rekor artışa rağmen hissenin hala derin iskontolu işlem görmesi yatırımcıların dikkatini çekiyor.

DEFTER DEĞERİNİN YARISINDAN UCUZA SATILANLAR

Sadece ZOREN değil, sektörün diğer önemli oyuncuları da "sudan ucuz" çarpanlarla işlem görüyor. PD/DD oranı 0,50'nin, yani yarı fiyatının altında olan diğer şirketler şunlar:

MOGAN Enerji: PD/DD oranı 0,29. Ancak şirketin esas faaliyet zararının arttığı görülüyor.

AYDEM Yenilenebilir Enerji: PD/DD oranı 0,39. Şirket kârını %60 artırarak hem ucuz hem kârlı kalmayı başardı.

AKFEN Yenilenebilir (AKFYE): PD/DD oranı 0,44. Kârını %55 artıran şirket, defter değerinin yarısının altında fiyatlanıyor.

AYEN Enerji: PD/DD oranı 0,44.

ODAŞ Elektrik: PD/DD oranı 0,48. Kârını %124 artırmasına rağmen iskontolu kalan bir diğer hisse.

ZARARDAN KÂRA GEÇENLERDE "DÖNÜŞÜM" FİYATLANMADI MI?

Listenin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise zarardan kâra geçen veya kârını patlatan şirketlerin henüz fiyatlanmamış olması.

Özellikle Esenboğa Elektrik (ESEN), esas faaliyet kârında %1.429 gibi devasa bir artış yakalayarak zarardan güçlü bir kâra geçiş yaptı. Buna rağmen hisse 0,81 PD/DD oranıyla hala defter değerinin altında. Benzer şekilde Çan2 Termik (CANTE) de %293'lük kâr artışına rağmen 0,60 PD/DD oranıyla iskontolu işlem görmeye devam ediyor.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Analistler, PD/DD oranının tek başına bir alım sinyali olmadığını belirtse de; kârını ZOREN, ODAŞ ve AYDEM örneklerindeki gibi istikrarlı artıran şirketlerin düşük çarpanlarla işlem görmesini, orta ve uzun vade için bir "potansiyel" olarak yorumluyor.

Piyasa, kârlılıktaki bu artışı henüz fiyatlara yansıtmamış olsa da, enerji sektöründeki bu "ucuzluk" dönemi yakından takip ediliyor.

