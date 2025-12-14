Piyasaların yıl sonu kapanışına odaklandığı şu günlerde, Borsa İstanbul’da "Aralık Rallisi" şimdiden bazı tahtalarda kendini hissettiriyor. Ayın ilk iki haftalık verileri incelendiğinde, özellikle gıda ve enerji sektöründeki sert fiyatlamalar dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakın takibinde olan bu süreçte, %50 getiri barajını aşarak yatırımcısına "erken yılbaşı hediyesi" veren şirketler, işlem hacimleriyle de borsanın en çok konuşulanları arasına girdi.

ZİRVEDE NEFES KESEN ENERJİ VE GIDA DÜELLOSU

Aralık ayının en çarpıcı performansı hiç şüphesiz enerji kanadından geldi. Ayın başından bu yana soluksuz bir yükseliş trendi yakalayan Manas Enerji, sadece iki haftada değerini neredeyse ikiye katlamaya yaklaştı. %78’i aşan aylık getiri oranıyla 16 liranın üzerine yerleşen hisse, son işlem gününde de tavan fiyatlamasına yakın duruşuyla yatırımcısının güvenini tazeledi.

Ancak zirve yarışı tek taraflı değildi. Enerji sektörünün bu atağına gıda sektörünün devlerinden Altınkılıç Gıda’dan çok sert bir cevap geldi. Fiyatını 170 liranın üzerine taşıyan şirket, %76’ya varan getiri oranıyla lideri adım adım takip etti. Bu iki hissenin haftalık bazda sergilediği performans, kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için ayın en kârlı fırsatlarını oluşturdu.

GIDA HİSSELERİNDE İŞTAH KABARTAN HAREKETLİLİK

Tabloya daha geniş bir perspektiften bakıldığında, yükselişin genele yayıldığı sektörün "Gıda" olduğu net bir şekilde görülüyor. Sadece liderler değil, sektörün diğer oyuncuları da bu rüzgarı arkasına almış durumda. Selva Gıda, son işlem gününde yaşadığı kâr satışlarına ve hafif geri çekilmesine rağmen, aylık bazda %55’in üzerinde bir getiri sağlayarak yatırımcısını memnun etmeyi başardı. Benzer şekilde Armada Gıda ve Gündoğdu Gıda’nın da %35 ile %45 bandında getiri sağlaması, paranın Aralık ayında defansif hisselerden ziyade gıda perakendesine ve üreticilerine aktığını kanıtlar nitelikte.

KİLER HOLDİNG’DEN SÜRPRİZ ATAK

Sektörel ayrışmaların dışında, holdingler tarafında da sessiz ama derinden bir yükseliş hikayesi yazıldı. Genellikle daha ağır hareket etmesiyle bilinen holding hisselerinin aksine, Kiler Holding bu ay ezber bozdu. %50 barajını aşan nadir hisselerden biri olan şirket, istikrarlı yükselişini 238 lira seviyelerine taşıyarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu yükseliş, yatırımcıların sadece popüler yan tahtalara değil, hikayesi olan holdinglere de odaklandığını gösteriyor.

HACİM REKORLARI VE TAKİPTEKİ DİĞER YILDIZLAR

Yüzdesel getirilerin yanı sıra işlem hacimleri de piyasanın canlılığını gözler önüne seriyor. Özellikle Kuyas Yatırım ve CVK Maden gibi hisselerde milyarlık işlem hacimlerine ulaşılması, borsaya taze para girişinin ve yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor. Kuyas’ın %35, CVK Maden’in ise %30’u aşan aylık getirileri, yüksek hacimle desteklenen yükselişlerin daha sağlıklı bir trend oluşturabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Aralık ayının ikinci yarısına girilirken gözler, bu sert yükselişlerin kâr realizasyonlarıyla mı karşılaşacağı, yoksa yıl sonu rallisinin bu hisseler öncülüğünde devam mı edeceği sorusunda. Ancak kesin olan şu ki; doğru hisseyi seçen yatırımcılar için 2025’in son ayı oldukça bereketli geçiyor.

CEPTEKİ ETKİSİ: 100 BİN TL SADECE 14 GÜNDE NEYE DÖNÜŞTÜ?

Bu rekor kıran yüzdesel artışları somut rakamlarla ifade ettiğimizde tablonun karlılığı çok daha net anlaşılıyor. Aralık ayının başında, bu yükseliş trendini öngörüp portföyüne 100 bin TL’lik yatırım yapan bir tasarruf sahibinin kazancı dudak uçuklatıyor.

Eğer bu yatırım tercihi ayın şampiyonu Manas Enerji'den yana kullanılsaydı, ay başında yatırılan 100 bin TL, sadece iki haftanın sonunda tam 178 bin 570 TL'ye ulaşacaktı. Yani yatırımcı, ana parasının üzerine net 78 bin TL (1,8 kat) koymuş olacaktı.

Benzer bir senaryo gıda sektörü için de geçerli. Aynı tutarı Altınkılıç Gıda hissesinde değerlendirenler, portföylerini 175 bin 990 TL seviyesine taşırken; Selva Gıda ve Kiler Holding yatırımcıları da 100 bin TL’lik yatırımlarına karşılık sırasıyla 55 bin ve 50 bin TL net kârı ceplerine koyarak ayı yarıladı. Bu rakamlar, mevduat faizlerinin yıllık getirisinin bile üzerinde bir kazancın, borsada sadece 14 günde elde edilebildiğini bir kez daha kanıtladı.

Aralık ayının ikinci yarısına girilirken gözler, bu sert yükselişlerin kâr realizasyonlarıyla mı karşılaşacağı, yoksa yıl sonu rallisinin bu hisseler öncülüğünde devam mı edeceği sorusunda. Ancak kesin olan şu ki; doğru hisseyi seçen yatırımcılar için 2025’in son ayı oldukça bereketli geçiyor.

> Yasal Uyarı: Haberde geçen veriler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi içermez.