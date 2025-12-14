ABD'li yatırım bankaları ve araştırma kuruluşları, 2026 Ocak ayına yaklaşılırken altın ve Bitcoin için kritik bir döneme girildiğine dikkat çekiyor. Fed'in faiz patikası, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alım politikaları altın fiyatlarını şekillendirirken, kurumsal ilginin kalıcı hale gelmesi Bitcoin tarafında iki yönlü sert hareket ihtimalini gündemde tutuyor. Peki yeni yılın ilk ayında Bitcoin mi öne çıkacak altın mı? İşte detaylar...

ABD'DE ALTIN CEPHESİNDE NE OLUYOR?

ABD'li yatırım bankaları ve emtia araştırma kuruluşları, altın fiyatlarını etkileyen üç ana başlığa dikkat çekiyor;

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz patikası, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv politikaları.

Son dönemde yayımlanan raporlarda, özellikle Asya ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, ons altın için güçlü bir talep zemini oluşturuyor. ABD'li analizlerde, 2026 Ocak ayına girilirken altının "güvenli liman" özelliğinin yeniden ön plana çıkabileceği, ancak yükselişlerin ani sıçramalar yerine daha kontrollü olabileceği vurgulanıyor.

Türkiye tarafında ise gram altın fiyatı, yalnızca ons altına değil, döviz kuru hareketlerine de bağlı olduğu için küresel fiyatlardan ayrışabilen bir seyir izleyebiliyor.

BITCOIN İÇİN ABD KAYNAKLARI NE DİYOR?

Bitcoin tarafında tablo daha farklı. ABD'deki kripto odaklı araştırma şirketleri ve finansal danışmanlık kuruluşları, 2025 sonrasında kurumsal ilginin kalıcı hale gelmesini Bitcoin'in ana destek unsuru olarak görüyor. Spot Bitcoin ETF'lerine yönelik fon girişleri, ABD raporlarında en sık vurgulanan başlıklardan biri.

Öte yandan aynı kaynaklar, Bitcoin'in hala yüksek oynaklık barındırdığına ve özellikle yıl başı dönemlerinde sert fiyat dalgalanmalarının sık görüldüğüne dikkat çekiyor. 2026 Ocak ayı için yapılan değerlendirmelerde, Bitcoin'de güçlü hareketlerin mümkün olduğu ancak bu hareketlerin iki yönlü olabileceği ifade ediliyor.

2026 OCAK AYI NEDEN KRİTİK GÖRÜLÜYOR?

ABD'li analistlere göre yılın ilk ayları, hem geleneksel piyasalarda hem de kripto varlıklarda pozisyon yeniden dengelenmesinin yoğunlaştığı dönemler arasında yer alıyor.

-Fon yöneticilerinin yeni yıl stratejileri

-Makroekonomik veri takviminin yoğunlaşması

-Fed'e ilişkin beklentilerin netleşmesi

Bu unsurlar, hem altın hem de Bitcoin fiyatlarında beklentilerin ötesine geçen hareketlere zemin hazırlayabiliyor.

ALTIN VE BITCOIN AYNI ANDA PARLAYABİLİR Mİ?

ABD merkezli bazı raporlar, son yıllarda altın ve Bitcoin'in zaman zaman aynı dönemlerde talep gördüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, piyasalarda "ya o ya bu" yaklaşımından ziyade, farklı risk algılarının aynı anda fiyatlanabildiği bir döneme işaret ediyor.

Altın daha çok istikrar ve koruma aracı olarak öne çıkarken, Bitcoin ise teknoloji, dijitalleşme ve alternatif finans algısıyla ayrı bir kulvarda değerlendiriliyor.

PİYASALARDA GÖZLER NEREDE?

2026 Ocak ayına yaklaşırken ABD kaynaklarının özellikle şu başlıklara odaklandığı görülüyor;

-Fed'in faiz mesajları

-Küresel enflasyon verileri

-Jeopolitik gelişmeler

KRİPTO REGÜLASYONLARINA DAİR ABD’DEN GELEBİLECEK YENİ AÇIKLAMALAR

Bu başlıklar, hem altın hem de Bitcoin tarafında fiyatlamaların yönünü belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Uyarı

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Haberde yer alan değerlendirmeler; ABD merkezli finans kuruluşları, bankalar ve araştırma raporlarında yer alan genel piyasa görüşlerinin derlenmesinden ibarettir. Piyasalarda yaşanabilecek fiyat hareketleri öngörülemez olup, her yatırımcı kendi risk profilini dikkate almalıdır.