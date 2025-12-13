Tarımda artan maliyetler üreticinin belini bükerken, akıllı yatırımcılar rotayı "sürümden" kazanılan ürünlerden, "tane ile" satılan lüks ürünlere çevirdi. Türkiye seralarında sessiz sedasız başlayan "Pineberry" (Beyaz Çilek) devrimi, çiftçiye kırmızı çilekten kazandığının 10 katını vadediyor. Görenlerin "ham kalmış" sandığı ama tadına bakanın vazgeçemediği bu meyve, Avrupa’da yok satıyor.

PAZARDA DEĞİL, KUYUMCUDA SATILACAK CİNSTEN

Klasik kırmızı çileğin tarlada kilosu 30-40 TL bandında seyrederken, Pineberry ezberleri bozuyor. Avrupa ve Amerika’daki lüks marketlerde bu ürün kilo ile değil, özel paketlerde "adetle" satılıyor. 12 adetlik küçük bir paketin fiyatı 10 Dolar (yaklaşık 350 TL) seviyelerinde. Kaba bir hesapla, bu çileğin kilosu perakendede 1.000 TL'nin üzerine denk geliyor.

Sektör temsilcileri durumu şöyle özetliyor: "Bir dönüm arazide tonlarca kırmızı çilek üretip maliyeti kurtarmaya çalışmak yerine, aynı alanda Beyaz Çilek üretmek, 10 dönümlük getiriye eşit. Bu, tarım değil adeta butik madencilik."

RENGİ BEYAZ, TADI ANANAS!

Peki nedir bu Pineberry? Genetiğiyle oynanmış (GDO) sanılsa da aslında Güney Amerika kökenli yabani bir çilek türünün doğal melezi. Olgunlaştığında kızarmak yerine süt beyazı bir renk alıyor ve üzerindeki çekirdekler kıpkırmızı oluyor.

İsmini "Pineapple" (Ananas) ve "Strawberry" (Çilek) kelimelerinin birleşiminden alıyor çünkü yerken damağınızda yoğun bir ananas aroması bırakıyor. Şeker oranı (brix) kırmızı çilekten daha yüksek ve dokusu daha kremsi.

ÜRETİCİNİN GİZLİ AVANTAJI: "KUŞLAR GÖRMÜYOR"

Ziraat mühendislerinin aktardığına göre, Pineberry üretiminin çiftçiye sağladığı inanılmaz bir avantaj daha var: Kuşlar.

Açık alan veya tünel çilek yetiştiriciliğinde, mahsulün %10-15'i kuşlar tarafından yenilerek ziyan olur. Kuşlar kırmızı rengi gördüğünde meyvenin olgunlaştığını anlar ve saldırır. Ancak Pineberry beyaz olduğu için kuşlar meyveyi "ham/olgunlaşmamış" sanarak dokunmazlar. Bu durum, üretici için ilaçsız, filesiz doğal bir koruma ve ekstra verim anlamına geliyor.

İHRACATÇILAR ÜRETİCİ ARIYOR

Türkiye'nin çilek üretimindeki başarısı ve seracılık altyapısı, Pineberry için büyük bir fırsat. Raf ömrü hassas olan bu meyve, özellikle uçak kargo ile Avrupa'nın lüks hallerine, Dubai ve Katar gibi zengin körfez ülkelerine gönderilmeye çok uygun.

Şu an Türkiye'de sayılı birkaç serada deneme üretimi yapılıyor. Lüks oteller, "fine-dining" restoranlar ve butik pastaneler, pasta süslemelerinde ve özel tabaklarda kullanmak için bu ürünü fellik fellik arıyor. İç pazarda bile henüz talep karşılanabilmiş değil.

Uzmanlar uyarıyor: "Kırmızı çilekte rekabet çok yüksek, kar marjı düşük. Ama Beyaz Çilek'te pazar bomboş. İlk giren, fiyatı belirler."