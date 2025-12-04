Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Kasım haftasında 9,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 594,5 milyon dolarlık DİBS, 200 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Kasım haftasında 31 milyar 589 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Kasım haftasında 31 milyar 471,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 460 milyon dolardan, 17 milyar 227,9 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 546,2 milyon dolar oldu.

Böylece, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 21 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

YABANCI YATIRIMCI BORSA İSTANBUL'DA HANGİ HİSSELERİ ALIYOR?

Borsa İstanbul'da (BIST) yatırımcıların en çok takip ettiği verilerin başında yabancı takas oranları geliyor. Yabancı yatırımcının alım tarafında istekli olduğu hisseler, genellikle orta ve uzun vadede piyasa yönü hakkında önemli sinyaller veriyor.

Yayınlanan son verilere göre; KOCMT, TTKOM ve TRALT gibi hisseler, yabancı payındaki oransal artış ve yüksek net alım adetleriyle listenin üst sıralarında yer alıyor.

YABANCI RADARINDAKİ HİSSELER: KOCMT VE TTKOM ZİRVEDE

Yabancı takas değişim tablosu incelendiğinde, oransal bazda en yüksek artışın %8.35 ile Koç Metalurji (KOCMT) hissesinde olduğu görülüyor. KOCMT'yi, hem oransal artışıyla hem de 39.9 Milyon lotluk devasa net alım adediyle Türk Telekom (TTKOM) takip ediyor.

YABANCI PAYI ARTAN HİSSELER LİSTESİ

KOCMT (Koç Metalurji): Yabancı Oranı Değişimi %8.35 | Net Adet: 49,050,483

TTKOM (Türk Telekom): Yabancı Oranı Değişimi %7.61 | Net Adet: 39,982,663

BIGTK (BigChefs): Yabancı Oranı Değişimi %5.33 | Net Adet: 456,606

TRALT (Turk Ilac): Yabancı Oranı Değişimi %5.33 | Net Adet: 51,170,134

ALKLC (Alkim Kağıt): Yabancı Oranı Değişimi %4.96 | Net Adet: 1,952,975

CEOEM (CEO Event Medya): Yabancı Oranı Değişimi %4.80 | Net Adet: 1,068,954

BARMA (Barem Ambalaj): Yabancı Oranı Değişimi %4.25 | Net Adet: 2,999,231

OZATD (Özyaşar Tel): Yabancı Oranı Değişimi %4.01 | Net Adet: 599,594

IZENR (İzdemir Enerji): Yabancı Oranı Değişimi %3.96 | Net Adet: 36,273,885

YAPRK (Yaprak Süt): Yabancı Oranı Değişimi %3.95 | Net Adet: 166,401

ESCAR (Escar Filo): Yabancı Oranı Değişimi %3.84 | Net Adet: 3,917,368

DİKKAT ÇEKEN HACİMLER: TRALT VE IZENR

Listede oransal değişimin yanı sıra "Net Adet" kısmındaki yüksek hacimler dikkat çekiyor.

• TRALT: 51 Milyon lotluk net yabancı girişi ile listede hacim bazında lider konumda.

• TTKOM: İletişim sektörünün devine yaklaşık 40 milyon lotluk yabancı girişi olması, sektöre olan ilginin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

• IZENR: Enerji sektöründe İzdemir Enerji de 36 milyon lotluk alımla yabancıların portföyüne eklediği hisseler arasında yerini aldı.

Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Veriler takas analizlerine dayanmaktadır ve piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.