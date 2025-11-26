Borsa İstanbul'da hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı işlem gününde; Big Medya Teknoloji (BIGTK), Euro Yatırım Holding (EUHOL) ve Çelik Halat (CELHA) tavan serisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle isim değişikliği ve birleşme süreçleriyle gündemde olan BIGTK'deki SPK onayı piyasanın ana gündem maddesi oldu. İşte hisselerin yükseliş nedenleri...

BIGTK: SPK'DAN "DÖNÜŞÜM" ONAYI GELDİ

Günün en dikkat çeken hissesi, eski adıyla Doğan Burda, yeni adıyla Big Medya Teknoloji (BIGTK) oldu. Şirket payları 339,00 TL'ye ulaşarak tavan kilitledi.

Yükselişin temelinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) dün akşam yayınladığı bülten yer alıyor. SPK, şirketin Wisest Yazılım A.Ş. ile birleşmesi kapsamında yapacağı

sermaye artırımına onay verdi.

•Yatırımcı Lehine Gelişme: Yatırımcılar arasında "bedelli" olarak konuşulsa da, onaylanan işlem "Tahsisli Sermaye Artırımı" niteliğinde. Yani mevcut küçük yatırımcının cebinden para çıkmayacak; sermaye artırımı şirketin yeni ortağı olan Wisest Yazılım tarafından karşılanacak.

• Ayrılma Hakkı Fiyatı: SPK, birleşme sürecinde ayrılma hakkı fiyatını 305,28 TL olarak belirledi. Hissenin bu fiyatın üzerinde işlem görmesi ve şirketin medya sektöründen teknoloji sektörüne evrilmesi, yatırımcı iştahını kabartan en büyük etken oldu.

EUHOL: YÖNETİMDE KAN DEĞİŞİMİ RÜZGARI

Günü yüzde 10 primle 11,55 TL seviyesinden kapatan Euro Yatırım Holding (EUHOL) cephesinde ise yönetim değişikliği rüzgarı esiyor. Şirket tarafından KAP'a yapılan son bildirimde, boş bulunan Genel Müdürlük görevine Türkan Tuba Akın'ın atandığı duyuruldu. Finansal piyasalarda üst yönetimdeki belirsizliklerin giderilmesi ve profesyonel atamalar genellikle kurumsal yapıya duyulan güveni artırır. EUHOL hisseleri, bu atama haberi ve teknik olarak bir süredir devam eden sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasıyla tavan serisine katıldı.

CELHA: TEKNİK DİPTEN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Doğan Grubu bünyesinden çıktıktan sonra yeniden yapılanma sürecine giren Çelik Halat (CELHA), günü 10,43 TL tavan fiyatla tamamladı.

CELHA tarafında son 24 saatte düşen yeni ve büyük bir KAP haberi bulunmasa da, hissenin hareketi "teknik tepki" ve "beklenti" alımı olarak yorumlanıyor. Uzun süredir baskılanan hisse fiyatının aşırı satım bölgelerinden tepki vermesi ve hacim artışı, yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasa kulislerinde şirketin yeni dönem stratejilerine dair beklentilerin, hisseyi yukarı taşıyan ana motor olduğu konuşuluyor.

